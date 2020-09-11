中國官媒稱王金平赴中為「求和」　國民黨抗議：扭曲追求和平原意

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）中國國民黨籍前立法院長王金平將在下周率團赴中國福建參加海峽論壇，卻被中國官媒中央電視台定調為是要「求和」，對此，國民黨表示已向中國抗議，並稱國民黨歷年皆率團參加海峽論壇，是為促進兩岸民間交流。

王金平上周宣布將在16日率國民黨代表團赴中國出席20日登場的海峽論壇，儘管大陸委員會日前透過新聞稿表示，海峽論壇為中國共產黨主導之大型對台統戰平台，並呼籲地方政府、民間團體及政黨勿輕易參加該活動，國民黨仍堅持海峽論壇純屬民間交流活動。

王金平當時表示，兩岸緊張關係已持續一段時間，大家都很擔憂，「大陸人民對台灣不是很滿意，台灣人民也對大陸不是很滿意」，因此他期盼藉由率團參訪，雙方透過交流及釋出善意，緩和兩岸緊張態勢。

然而，中國官媒卻以「台海兵凶戰危 這人要來大陸求和」為標題報導王金平即將赴中的消息，其中還引據已遭總統府否認的報導指出總統蔡英文已約見王金平，更指「雖然王金平是國民黨的黨員，他此次的行程其實也是充當了民進黨當局的信使。」

國民黨今日則是透過新聞稿駁斥央視的報導，指「國民黨昨晚已向海峽論壇主辦單位大陸國台辦表達抗議」，並稱國民黨組團參加行之有年的海峽論壇，主要是希望能藉由溝通對話，促進兩岸民間相互認識與交流，創造台海和平的基礎條件。

國民黨強調，海峽論壇應為單純民間交流，任何一方都不應該藉機從事政治宣傳，使交流變調，國民黨採取理性務實的態度，但更重視平等與尊嚴，這是兩岸交流的前提。追求台海和平絕不是單方面的卑躬屈膝，不是以退讓換取和平，而是希望以溝通對話換取和平，以厚植國防力量保障和平。

國民黨提及，「國民黨嚴正譴責（央視影片）」，這樣的言論不僅無助良性互動，扭曲追求和平原意，傷害兩岸人民感情，對所有對和平仍保持期望者更是嚴重傷害，「希望大陸能採取有效措施，導正視聽，創造和平互信互重氛圍。」

民主進步黨發言人顏若芳則批評，央視竟然將國民黨出席海峽論壇一事定調為「台灣向中國求和」，明顯就是想要藉由給國民黨穿小鞋，來貶低台灣的主權地位。

顏若芳質疑，在國民黨宣布組團參加海峽論壇後，中國解放軍大規模在台灣海峽附近進行軍演，「國民黨還要不顧尊嚴、背離台灣社會民意，仍執意以卑躬屈膝的姿態，組團到中國參加海峽論壇嗎？」