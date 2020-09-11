臺灣首次參加東南亞短片節 攜7部得獎影片線上開映

由文化部、駐馬來西亞臺北經濟文化辦事處與 SeaShorts Film Society 共同合作辦理的第四屆「東南亞短片節」（2020 SeaShorts Film Festival）將於9月12日至20日舉行，播映包括臺灣、馬來西亞、新加坡、柬埔寨、寮國、越南、緬甸、泰國、印尼、菲律賓和日本等國家的52部短片。

臺灣首次參加短片單元播放臺灣金穗獎及高雄電影節得獎短片，駐馬臺北辦事處代表洪慧珠邀請外界踴躍觀影，期待透過短片展現臺灣多元的文化，促進臺灣與東南亞國家的文化交流。

今年因受新冠肺炎疫情影響，活動採線上播映互動方式進行。

此次臺灣參加短片節活動的7部短片，其中有5部是描述東南亞國家的朋友們在臺灣奮鬥、工作與生活的悲歡離合故事，包括導演蘇哲賢對外籍移工制度提出質問的《九發子彈》、導演薛文碩療癒移工漂泊之心的《第一廣場》、導演鄒隆娜刻劃在臺菲律賓漁工無奈的《阿尼》、導演曾英庭探討移工衣錦還鄉夢碎的《高山上的茶園》，以及導演許鴻財記錄曾留學臺灣的緬甸青年回鄉開墾創業的《以啟山林》。

另外2部則是探討臺灣時下年輕人徘徊在夢想與現實間的優秀作品，臺灣新銳導演陳冠仲以自身從影幕後10年的心酸血淚史拍製的《洛西．布拉西》，以及導演周嘉賢講述臺灣廟會八家將青年在夢想與傳統衝突中找出路的《令》等，部部精采可期。

除了電影放映外，9月13日亦將舉辦臺灣導演線上對談講座，於影片播映後邀請短片導演，與東南亞短片電影專業人士等交流座談，讓參加者在影片欣賞之餘，可以更深入了解短片的創作背景及意涵。

東南亞短片節（SeaShorts Film Festival）於2017年首次舉行，由馬來西亞電影導演陳翠梅女士所創辦，目的是為引進大量東南亞短片到馬來西亞，於舉辦期間陸續放映各國精選短片，活動深獲好評，並已成為東南亞各國選片人及短片愛好人士的重要年度交流活動。歡迎有興趣的全球觀眾共襄盛舉，活動詳情請至官方網站或臉書專頁查詢。（新聞轉載自新住民全球新聞網）