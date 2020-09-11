台灣消基會抽驗20件電子菸油全數違法　逾半含尼古丁

國內電子菸使用率攀升，消基會從網路購買20件電子菸油，發現有11件含尼古丁成分、違反藥事法，另外9件違反標示規定，等同20件樣品通通違法。

根據國健署調查，國內青年電子菸使用率攀升，預估有5.7萬名青少年使用電子菸，青年使用原因多為「朋友都在吸」，其次是認為口味或味道較好、健康危害較低。除此之外，也有部分希望戒菸的癮君子以為使用電子菸可達到戒菸效果而使用。

為了了解電子菸油成分，消基會今年5月間從網路平台隨機購買20件電子菸油，並依據衛生福利部公布的檢驗方法檢驗，結果發現20件樣品在成分及標示部分都有各別違法之處，今天召開記者會公布結果。

消基會執行董事胡峰賓指出，抽查的20件樣品中，11件含有尼古丁成分，尼古丁是屬於藥事法規範藥品，若電子菸含有尼古丁成分是違法的，主因尼古丁是興奮劑，會刺激中樞神經、造成心血管疾病。

另外，在商品標示部分，除了11件含尼古丁樣品外，法規規定商品應標示中文名稱、廠商名稱及地址、製造日期及有效期間等，其餘9件樣品也都不合格，等同20件樣品通通違法。

消基會檢驗委員會召集人凌永健表示，大家都很清楚尼古丁的危害，但目前國際更擔心的是，電子菸油中恐含其他成分，且電子菸是用電子方式產生高溫來霧化電子菸油，在熱反應之下恐會產生額外有毒的有害化學物質。

凌永健說，美國曾傳出百例疑因吸電子菸導致肺部疾病的案例，且有人死亡，美國疾病管制與預防中心調查發現，電子菸中的維生素E醋酸酯可能是這波吸食電子菸而導致肺疾的罪魁禍首，且美國國家科學院今年3月也有研究報告指出，維生素E醋酸酯在電子菸使用下會熱裂解產生化學反應，因此大眾注意電子菸時不應只注意成分，應注意包含霧化過程中可能會產生什麼副產品。

消基會發行人徐則鈺則說，目前電子菸無法可罰，只能用藥事法規範含有尼古丁的電子菸油，籲政府儘速通過菸害防制法修正草案，也呼籲修正「類菸品」這個說法，直接使用「電子菸」統稱。

另外由於網路使用相當盛行，徐則鈺呼籲主管機關提供消費者電子菸相關資料、資訊揭露管道、最新管理資訊等，讓各年齡層消費者可以輕易接收到電子菸產品管理現況及產生的問題，在相關法令健全前，提供消費者正確資訊，以保護消費者。