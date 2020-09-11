中國、印度協議「2軍盡速脫離接觸」 習近平卻在邊境偷囤5萬兵及重裝備

印度國內自今年邊境衝突之後，反中情緒日漸升高（圖/ 美聯社） 印度國內自今年邊境衝突之後，反中情緒日漸升高（圖/ 美聯社）

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）6月邊境衝突以來，中印雙方互不相讓。自印軍8月底成功擊退偷襲的中國解放軍，並將控制線推進4公里後，兩國開始在邊境部署數萬軍士及重軍裝備。

中國黨媒《新華社》報導，為緩解僵局，中國外交部長王毅及印度外交部長蘇傑生於莫斯科當地時間9月10晚間舉行雙邊談話，並達成包括「邊境盡快脫離接觸」、「不讓兩國分歧上升為爭端」等5點共識。

《新華網》報導，王毅及蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）會面後「坦誠和建設性地討論了中印邊境形勢發展及中印關係」，並達成5點共識。包括不讓兩國分歧上升為爭端、邊防部隊持續對話，盡快脫離接觸，保持必要距離、避免採取任何可能使事態升級的行動。持續中印邊境協調以及建立新的互信措施等。

雖然兩國透過外交途徑，面上達成和談，但《新唐人》報導，中國已經在邊境實控線部署5萬名士兵，至少150架飛機、3架轟-6轟炸機及運輸機。還征召適應高原環境的士兵進行訓練。

也傳出中國解放軍開始在新疆靠近拉達克區域進行實彈防空演習等。

《自由時報》報導，兩國爆發邊境衝突以來，解放軍不斷透過各種方式在邊境試探印軍陣地，有消息指出這些行動皆不是由邊境指揮官指示，而是來自北京高層，顯示習近平急需透過邊境衝突，來轉移國內因中美對峙、經濟蕭條等負面情緒及內部權貴壓力。

報導指出，印度退休上校巴特曾表示，中共解放軍擅長透過無人之時闖入佔領地，私自建造軍事據點，再更改地名，對外宣稱該地是「中國固有領土」。6月底及9月7日解放軍持致命器械闖入邊境線，攻擊印度軍人就是這思維的「標準程序」。