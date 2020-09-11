美國「全面啟動」男星共製「迷失台灣」引迴響　跨國招募更多點子大玩創意

(台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導)想到台灣，你會想起什麼？演出電影「全面啟動」及「戀夏500日」的男星喬瑟夫·高登-李維分享「迷失台灣」短片，被台灣人的創意及才華深深打動。

美國男明星喬瑟夫·李奧納多·高登-李維（Joseph Leonard Gordon-Levitt），從早期演出電影「戀夏500日」到近期的「神鬼駭客：史諾登」及「全面啟動」，形象從文青男變成硬漢，十分關注創意娛樂產業，時常在個人臉書上分享創意點子，也和藝術家成立hitRECord頁面，協助創意工作者圓夢。

喬瑟夫於8月24日在個人臉書上替網友@emilyliv公開募集台灣美照，協助她製作「迷失台灣」的短片專案，而喬瑟夫也分享網友@kikishen張貼的2016桃園燈節的壯觀燈海照片，該貼文意外釣出桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、台中國家歌劇院等人回應。

喬瑟夫今(11)日上午分享「迷失台灣」（ Lost in Taiwan）短片，該項目負責人@emilyliv集結超過150位台灣人提供的照片、文字、音樂，以「當我想到台灣，我想到___」（When I think of Taiwan, I think of ____）為出發點，搭配取自35位作家文字精華的感人旁白，台灣的多元文化及人文美景深深打動人心。

「迷失台灣」除了可見美麗的影像，影片中提到有人想起台灣，會想起「家」，像是奶奶綠色毛衣的氣味，以及台灣的「便利性」、美味CP值高的「小吃」、可貴的「自由民主」等。

其中，「迷失台灣」裡也提及台灣讓人想起「被遺忘的故事」十分耐人尋味，那些已消失及消失中的語言以及文化讓人憂心，而台灣長期被外來民族統治的政治歷程在美麗的景象中特別突出，另也可見機車海、八家將、九份老街等，也有網友驚見隔壁鄰居竟出現在短片中。

該貼文分享僅兩小時已超過8,000人按讚，獲3,000次分享，280則留言，其中，林智堅留言感謝喬瑟夫讓世界看見台灣之美，並熱情的邀請他到新竹玩；中華文化總會也截圖影片中的總統府光雕秀回應。

喬瑟夫強調，「你們提供的照片跟影像讓文字活過來」，台灣人的熱心參與讓他感到很佩服也很感動，「你的創意和才華十分鼓舞人心」。

喬瑟夫呼籲，任何人都可以在網站hitRECord上開始有創意的項目，或是將不同項目混搭成為全新專案，他每天也都會張貼創意相關的推廣文，並且期待接下來大家將一起玩出些什麼！

據喬瑟夫臉書分享，其他專案募集網友和祖父母、和生命摯愛等的照片，現在先一起來看看「迷失台灣」影片吧！

(圖擷取自「迷失台灣」影片)