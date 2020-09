美國「全面啟動」男星共製「迷失台灣」引迴響　跨國招募更多點子大玩創意

(台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導)想到台灣,你會想起什麼?演出電影「全面啟動」及「戀夏500日」的男星喬瑟夫·高登-李維分享「迷失台灣」短片,被台灣人的創意及才華深深打動。

美國男明星喬瑟夫·李奧納多·高登-李維(Joseph Leonard Gordon-Levitt),從早期演出電影「戀夏500日」到近期的「神鬼駭客:史諾登」及「全面啟動」,形象從文青男變成硬漢,十分關注創意娛樂產業,時常在個人臉書上分享創意點子,也和藝術家成立hitRECord頁面,協助創意工作者圓夢。

喬瑟夫於8月24日在個人臉書上替網友@emilyliv公開募集台灣美照,協助她製作「迷失台灣」的短片專案,而喬瑟夫也分享網友@kikishen張貼的2016桃園燈節的壯觀燈海照片,該貼文意外釣出桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、台中國家歌劇院等人回應。

喬瑟夫今(11)日上午分享「迷失台灣」( Lost in Taiwan)短片,該項目負責人@emilyliv集結超過150位台灣人提供的照片、文字、音樂,以「當我想到台灣,我想到___」(When I think of Taiwan, I think of ____)為出發點,搭配取自35位作家文字精華的感人旁白,台灣的多元文化及人文美景深深打動人心。

「迷失台灣」除了可見美麗的影像,影片中提到有人想起台灣,會想起「家」,像是奶奶綠色毛衣的氣味,以及台灣的「便利性」、美味CP值高的「小吃」、可貴的「自由民主」等。

其中,「迷失台灣」裡也提及台灣讓人想起「被遺忘的故事」十分耐人尋味,那些已消失及消失中的語言以及文化讓人憂心,而台灣長期被外來民族統治的政治歷程在美麗的景象中特別突出,另也可見機車海、八家將、九份老街等,也有網友驚見隔壁鄰居竟出現在短片中。

該貼文分享僅兩小時已超過8,000人按讚,獲3,000次分享,280則留言,其中,林智堅留言感謝喬瑟夫讓世界看見台灣之美,並熱情的邀請他到新竹玩;中華文化總會也截圖影片中的總統府光雕秀回應。

喬瑟夫強調,「你們提供的照片跟影像讓文字活過來」,台灣人的熱心參與讓他感到很佩服也很感動,「你的創意和才華十分鼓舞人心」。

喬瑟夫呼籲,任何人都可以在網站hitRECord上開始有創意的項目,或是將不同項目混搭成為全新專案,他每天也都會張貼創意相關的推廣文,並且期待接下來大家將一起玩出些什麼!

據喬瑟夫臉書分享,其他專案募集網友和祖父母、和生命摯愛等的照片,現在先一起來看看「迷失台灣」影片吧!

(圖擷取自「迷失台灣」影片)