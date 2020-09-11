日本前首相森喜朗傳將二度訪台　出席李登輝告別禮拜

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）日本共同社昨（10）日引據消息人士報導，前首相森喜朗將再度率團訪台，出席於9月19日舉行的前總統李登輝告別禮拜，若成行則將是森喜朗兩個月內二度率團訪台。

共同社指出，日本政府及執政黨相關人士昨日透露，日本跨黨派國會聯盟日華議員懇談會擬派遣森喜朗為首的訪問團來台灣參加李登輝的告別禮拜，目前正為此展開協調。

據相關人士透露，森喜朗將以特使身分率團於18日搭乘包機抵達台灣，並在19日出席在新北市真理大學禮拜堂舉行的李登輝告別禮拜。

李登輝於7月30日逝世，享耆壽98歲。森喜朗於上月便與日華懇會長古屋圭司、首相安倍晉三胞弟、自民黨眾議員岸信夫等議員一同來台弔唁李登輝，並赴總統府晉見總統蔡英文。

當時訪團遵守我國新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）相關防疫措施，包括在登機前做PCR檢測確認為陰性等，並縮短訪問時程至一日；訪團此次若成行，預計也將採取類似防疫措施。

此外，美國參議員魯比歐（Marco Rubio）也在昨日致函美國國務卿蓬佩奥（Mike Pompeo），敦促美國政府除派遣美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）來台主持台美「自由貿易協定（FTA）協商」，若時程允許，也應派遣高階美國政府代表出席李登輝的告別禮拜，因李登輝是「成就台灣民主化的歷史重要人物。」