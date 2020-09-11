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黎巴嫩貝魯特大爆炸後再傳發生大火 民眾驚慌

軍方發出新聞稿並呼籲鄰近的住戶儘速離開，並派出軍用直升機，消防隊等單位皆出動撲滅火勢。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2020/09/11 10:26
黎巴嫩首都貝魯特港區發生大火。(照片來源：美聯社)

黎巴嫩首都貝魯特港區發生大火。(照片來源：美聯社)

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）中東國家黎巴嫩（Lebanon）首都貝魯特港區上個月才發生大爆炸後，昨(10)日，在同一個地點又發生一場大火，且疑似是當地紅十字會用於存放物資、汽油與輪胎的倉庫，非政府組織在社群媒體表示，他們的人道救援行動恐被嚴重打亂。

綜合外媒報導，黎巴嫩總統奧恩（Michel Aoun）表示，這場大火疑似人為疏失或是意外造成。

貝魯特港口局長巴瑟姆·凱西（Bassem el-Kaissi）告訴當地媒體，火苗疑似是從汽油桶一路延燒到輪胎所致。他還說，這可能是高溫或人為疏失造成，現在還不能太早下定論。

昨(10)日再度發生大火，幾個住宅區外都能看到濃厚黑煙直衝天際，當地居民在社群媒體上寫道，他們再也無法承受這樣的大擊。軍方發出新聞稿並呼籲鄰近的住戶儘速離開，並派出軍用直升機，消防隊等單位皆出動撲滅火勢。

距離貝魯特港區大爆炸5個星期，當時的起因是一間存放6年、2750公噸硝酸銨（Ammonium Nitrate）在毫無安全措施的情況下存放所致，當時的事故造成近200人死亡、超過6500人受傷，逾30萬人無家可歸，逾25人被逮捕，當中有港口管理與安全的高層人員。

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