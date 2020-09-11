【109年7至12月】台灣統一發票增開「雲端發票」專屬　500元獎10萬組、及六獎中獎組數1組

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 財政部臺北國稅局表示，為提高統一發票中獎率及鼓勵民眾使用雲端發票，109年7-8月期、9-10月期及11-12月期，統一發票將增開雲端發票專屬新臺幣(下同)500元獎10萬組及六獎(中獎獎金200元)中獎組數1組。

該局說明，政府提供多元化的載具，包括手機條碼、悠遊卡、一卡通、信用卡及會員卡等，以利營業人依自身交易型態推行最適合之載具，便利民眾儲存雲端發票。

為鼓勵民眾使用載具儲存雲端發票，109年7-8月期、9-10月期及11-12月期雲端發票專屬500元獎由目前50萬組調增為60萬組，連同既有每期雲端發票專屬100萬元獎15組、2,000元獎15,000組，都是專屬雲端發票的小確幸。

該局指出，為提升兌獎便利性及落實雲端發票從開立到兌獎全程無紙化，民眾可到財政部電子發票整合服務平台將多元化各式載具歸戶至手機條碼載具，並設定中獎獎金匯入指定銀行帳戶，一旦統一發票中獎，獎金就會自動匯入該指定帳戶。

或在行動裝置下載「財政部統一發票兌獎APP」，該兌獎APP不僅能進行發票管理、掌握消費資訊，還有系統自動對獎功能，並提供24小時即時兌領獎服務，真是省時又省力。