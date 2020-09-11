花木蘭挨轟間接迫害維族　美國迪士尼高層：拍攝多在紐西蘭

迪士尼電影花木蘭在片尾字幕致謝新疆當局，片商遭抨擊間接支持中國政府迫害維吾爾族。迪士尼財務長今天回應紛爭，說明片尾列新疆當局的原因，並表示電影拍攝多在紐西蘭。

共和黨籍聯邦參議員布萊克本（Marsha Blackburn）今天在推特上寫說：「本片由拘禁數百萬穆斯林維吾爾族人的中國共產黨官員贊助播出。」

在美上映近一週以來，關於抵制活動、片尾字幕等爭議話題，迪士尼方面都沒有對外回應。

財務長克莉絲汀麥卡錫（Christine McCarthy）今天在一場美國銀行主辦的媒體與娛樂產業視訊會議上，被問到爭議事件是否影響本片在中國的收益。

花木蘭（Mulan）11日在中國的戲院上映。麥卡錫說：「我無辦法預言票房，但這部片確實引發很大關注。」

針對片尾字幕的爭議，麥卡錫說明：「事實是花木蘭主要、幾乎全部在紐西蘭拍攝，為了劇情更準確描繪中國的獨特風景和地形，我們在中國20個不同的地點拍攝空景。」

她指出，在中國拍攝必須獲得當局的許可，許可是來自中央政府。

她說，在世界各地普遍都是這樣做，在謝幕的時候感謝國家或地方政府同意在此拍片。所以花木蘭的片尾字幕列上了中國和紐西蘭一些地點，她坦言「不過這給我們帶來了很多問題」。

耗資2億美元的年度大片真人版花木蘭多災多難，除了上映日期因疫情從3月延到9月、在美國改採串流平台播出外，爭議事件包括主角劉亦菲支持香港警察、片尾字幕致謝新疆當局，引發網路上拒看浪潮。

花木蘭在片尾字幕的感謝名單列出中共新疆維吾爾自治區委員會宣傳部、吐魯番公安局。共和黨籍參議員霍利（Josh Hawley）9日痛批，本片為中共的種族滅絕行徑洗清罪名，有辱美國價值。