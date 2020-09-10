共機連日挑釁　台灣外交部：嚴重威脅區域穩定　嚴厲譴責中國之挑釁

針對中共解放軍連兩日在台灣西南部空域進行大規模軍事演習，外交部10日晚間發表聲明譴責說，中國政府的軍事行動對台灣已構成嚴重挑釁。（國防部提... 針對中共解放軍連兩日在台灣西南部空域進行大規模軍事演習，外交部10日晚間發表聲明譴責說，中國政府的軍事行動對台灣已構成嚴重挑釁。（國防部提供） (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）中共SU-30、運8、殲10等多型戰機、多架次在今天與昨天，分別侵入台灣西南防空識別區（ADIZ），國防部、外交部大動作在今晚分別召開臨時記者會，說明共機擾台相關事宜及台灣的立場。

國防部表示，中國人民解放軍連續兩日（9月9日、10日）在台灣西南部空域進行大規模軍事演習，並有多架次解放軍軍機入侵我國的防空識別區（ADIZ）。中國政府的軍事行動對台灣已構成嚴重挑釁，也是對區域安全穩定的嚴重威脅。中華民國政府對中國政府的挑釁與威脅予以嚴厲譴責。

中國政府不顧區域安全穩定，公然入侵其他區域成員國的防空識別區，並做出挑釁行為，對區域、國際社會都是警訊。因為解放軍今天選擇在台灣周邊進行軍演，明天就可能在其他國家周邊進行同樣的威脅。

國軍對於中國軍機的侵擾均能即時掌握、有效應處。我國不會主動挑起爭端，惟面對威脅絕不退縮；國軍有堅定捍衛國家安全的決心與能力，請國人放心。

中國政府正為區域投入極端不穩定的因素，國際社會應該共同正視這項形成中的侵略性力量。為此，外交部在今（10）日已經將中方的威脅資訊分別通報重要友我國家。中華民國政府呼籲愛好和平、支持區域穩定的國家，認知中國政府對區域和平穩定威脅的嚴重性，並共同面對此一局勢。