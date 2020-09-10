910戶政大當機之內幕為何？ 資拓宏宇在中國設有子公司　台灣國人戶政資料恐遭中共看光光？

圖片截圖自節目《年代晚報1800之張雅琴挑戰新聞》 圖片截圖自節目《年代晚報1800之張雅琴挑戰新聞》

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）戶政系統今（10）日上午8時起傳出大當機，內政部表示，是因系統存檔主機故障導致無法正常運作，但晚間有媒體指出，戶政當機風暴的內幕恐與中國有關？據了解，資拓宏宇在中國設有子公司，媒體不禁懷疑國人的戶政資料是否也被中國看光光？

台灣戶政系統於今天早上全部大當機，直到上午10點左右內政部這次發生系統異常主因是系統存檔主機故障，導致系統無法正常運作；直至近上午11點左右系統才恢復正常。

據了解，戶政系統當機毛病已不是第一次，今年6月29日在戶政系統資料庫收歸內政部統籌並更新的過程中，發生第一次當機；8月26日時又發生當機，今天是第三次當機，民眾不禁質疑這樣當機頻率也太高了。

根據《年代晚報之張雅琴挑戰新聞》中提到，從今年7月開始把全國戶所主機都移到內政部，但3個月以來卻已當機三次，中央每次對外宣稱的當機原因都不一樣，包含6月29日（戶政系統正在轉移），8月26日（網路連線到資源池出問題），以及9月10日（存檔主機故障）。

張雅琴表示，今周刊於2014年2月20日曾爆料，馬英九時代歷經七年規劃近20億的戶政系統，但上路第一天就出狀況。

節目中指出，2013年底資拓宏宇完成系統開發的建置作業，並由大同公司承攬硬體設備，內政部再招標硬體維護，最後由環安達公司以1071萬元低價得標。

但資拓宏宇卻在中國北京、上海、武漢和常州皆設有子公司，且資拓宏宇董事長馮定國2014年曾表示，要將中國福建平潭建設成兩岸的雲端中心。

新聞中也提到，環安達資本額才200萬，員工僅5、6人，竟能標得戶所的硬體維護，遭到外界質疑標案有弊端。對此，環安達負責人劉文寬表明會保留法律追訴權。

雖然民眾已經習慣了戶政系統一天到晚當機，總以為只要修復了就沒事，但實際上真正的原因為何呢？張雅琴於節目上直接點名行政院蘇貞昌院長應該要對我們的戶政系統重新來做一下整頓防護。