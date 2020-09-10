非醫用口罩當醫用賣事件頻傳　台灣食藥署從未稽查

繼加利科技，國家口罩隊之一的豪品公司也涉將非醫用口罩改標成醫用口罩販售，數百萬片口罩流入市面。食藥署今天坦言，疫情爆發以來從未對冒充醫用口罩樣態進行稽查。

口罩國家隊之一的豪品公司將中國製非醫用口罩包裝成台製醫用口罩販售，數百萬片口罩流入自由販售市場。

根據衛生福利部食品藥物管理署醫材許可證系統，豪品國際實業股份有限公司共持有3張仍在效期內的醫用口罩許可證，其中2張為國產、1張為中國大陸進口，產品名稱均為「埃恩居醫用口罩」。

食藥署品質監督管理組科長李思鈺今天受訪時表示，食藥署今年7月曾針對生產實名制醫用口罩業者進行稽查，確認是否符合國產醫用口罩GMP規定，當時就曾發現豪品公司口罩生產紀錄不確實，很多都是事後補上，但食藥署僅要求改善，複查後已符合規定。由於實名制口罩都是直接上繳指揮中心，豪品每月提供多少實名制口罩她並不清楚。

加利科技違法將中國製非醫用口罩混充為台製醫用口罩，與豪品公司手法如出一轍，唯一不同的是，加利科技將問題口罩提供到實名制通路，豪品公司卻是賣到自由販售通路。

中國製口罩混充台製口罩案件頻傳，外界好奇食藥署在疫情期間究竟做了哪些把關。

李思鈺坦言，在非醫用口罩混入醫用口罩方面，食藥署自疫情以來從未做過這種違規樣態的稽查，這次是檢調單位在市場發現有違規狀況，深入調查後才發現此案，未來也將針對這樣的違規樣態加強稽查。