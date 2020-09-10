台灣國健署：年輕人使用電子煙染武漢肺炎的機率為一般人的5倍！

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）今年因武漢肺炎疫情導致各國動盪不安，也是各國必須面臨的一大挑戰，而據研究指出，菸品不但提高諸多疾病的風險，更是武漢肺炎的危險因子，因此國健署呼籲民眾，防疫新生活刻不容緩，戒菸更是首要

根據國外研究發現，13至24歲的青少年曾使用電子煙被診斷出感染武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）陽性的可能性是非吸菸（煙）者的5倍；且曾吸菸又使用電子煙的雙重使用者，被診斷出感染武漢肺炎陽性的可能性是非吸菸（煙）者的7倍，顯示青少年使用電子煙及菸品不但影響呼吸系統和免疫系統，更是武漢肺炎的危險因子。

此外，接觸二手菸或三手菸也會增加罹患癌症和心臟病的風險。使用電子煙產生的二手煙霧，亦有危害。而有關針對電子煙是否有助於戒菸的部分， WHO表示，除非有足夠的證據，且公共衛生界同意其有效性，否則不應推廣電子煙作為戒菸輔助，千萬別輕易相信而嘗試電子煙。

在防疫期間，民眾常常待在家中，吸菸（煙）者可能因菸癮難耐而在家中吸菸（煙），讓家人受到二手菸與三手菸的危害，國健署王英偉署長呼籲，在國際武漢肺炎未停歇的情況下，不論是成人或青少年，保護自己，避免感染武漢肺炎的方法之一，就是不吸菸（煙）。

雖然戒菸不易，但別擔心，只要你想戒，國民健康署已提供多元戒菸服務，全台有將近4,000家合約醫事機構的專業醫師及戒菸衛教人員可協助您，為您量身打造專屬的戒菸計畫，您也可多加利用免費的戒菸專線0800-636363，讓專業的諮詢人員，與您共同討論如何克服生理戒斷症狀，幫助您挺過戒菸過程中的不適，戰勝菸癮，迎向健康新生活。