美國務院次卿將訪台灣？　外交部：磋商中尚未定案　

美國國務院次卿克拉奇（照片翻攝自推特） 美國國務院次卿克拉奇（照片翻攝自推特）

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）媒體報導美國國務院次卿克拉奇將於月中訪台主持台美高階經濟對話，對此，外交部今（9）日澄清目前一切尚未定案，雙方仍就時間、形式、議題等事宜磋商中。

綜合媒體報導，主管經濟發展與能源環境事務的克拉奇（Keith Krach）將於９月17至19日訪問台灣，屆時除了主持台美經濟商業對話（US-Taiwan Economic and Commercial Dialogue）外，還將會晤總統蔡英文，並出席於19日舉辦的前總統李登輝的告別禮拜。

針對媒體的報導，外交部今日僅表示，台美雙方目前還在就經濟商業對話舉辦的時間、形式、議題等相關規劃進行磋商，我們也期盼台美經濟商業高階對話能夠順利展開。

若克拉奇此行成真，將成為繼美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）於8月率團訪台後，今年第二位美國高階官員訪台；而台美官員對談是否將觸及雙邊貿易協定（BTA）也備受關注。

經濟部長王美花日前便表示，台美經濟商業對話的內容和形式仍未定案，但她認為今年一定會召開。

在蔡英文宣布政府將進一步開放美豬、美牛進口台灣後，美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwill）8月底便在一場智庫視訊演講中宣布，美國將啟動台美經濟商業對話，並表示這將有助於進一步「探索雙方經貿關係的各項層面，以科技為主軸，觸及半導體、醫衛，以及能源等領域。」