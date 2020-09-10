只有兩天！英國首度正式授權台灣「打開台北」！50間隱藏店家名單揭曉

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)首屆「打開台北」活動受到新冠肺炎疫情影響，僅台灣與蘇黎世成為全球唯二如期舉行的國家，遍佈台北50個藝文空間將打開大門，邀請民眾免費參觀，並由藝術家導覽深入了解產業秘辛，將於11月28日及29日跨夜舉行。

英國正式授權「打開台北」（Open House Taipei）在台灣舉辦。這個一年一度串連紐約、墨爾本、米蘭、維也納、耶路撒冷等40個城市的國際城市空間體驗活動，從1992年創始於英國倫敦，經歷28年持續演進與推廣，官方統計，每年秋天約有超過200萬的總參觀人次，參與全球Open House的活動。

首屆「打開台北」由創辦人徐千捷和策展人吳卓昊共同策劃，在銘傳大學年輕團隊的協助下，歷經18個月籌備，將免費開放平時收費或不為人知的隱秘藝文空間，預計吸引5萬參觀人次，希望搭起溝通的橋樑，讓民眾深入了解藝術產業。

英國在台辦事處代表唐凱琳常駐台北已有5年的時間，對於「打開台北」感到相當期待，她說，從她在80年代第一次到訪台北，台北的建築環境在過去幾十年越來越多元化，台北市內許多具有歷史意義的建築已重生再利用，也有越來越多十分環保的綠色建築。她期待活動能啟發更多人與建築物的永續對話。

吳卓昊表示，今年受到新冠肺炎疫情影響，只有台北跟蘇黎世開放實體空間參觀的，其他國家將於線上展出，因此台灣將成為國際媒體的焦點，而台北也成為繼澳門和大阪之後，第三個加入「打開台北」的亞洲城市。

吳卓昊指出，參與「打開台北」活動的空間，需至少滿足以下5個條件：不對外開放、非公眾區域、免費入場、閒置或秘密場所等5個條件其中一項，秉持全民參與以及教育合作的精神，將免費開放隱藏於雙北都市中的50個精彩空間。

此外，「打開台北」也規劃線上論壇，實體參觀由各單位安排多組藝術家及導覽，分為自由參觀跟線上預約，志工將於9月14日起正式招募，可享優先入場等優惠，詳情請前往官網查詢。

一起來看看有哪些精彩的空間會開放吧！



參與空間(圖/主辦單位)