富邦J POINTS卡友數位帳戶連LINE Pay Money繳卡費 獨家享最高5%回饋

LINE Pay行動支付生活圈不斷擴大，消費場景變得更多元豐富， 再加上台北富邦銀行貼心返利卡友，大幅增加J卡的市占率。 根據統計，J卡上市至今年8月，不到1年半的時間申請卡數突破1 00萬張，其中J POINTS卡在支付應用更普及下，7-8月的發卡量明顯成長， 比去年同期成長4.5倍；簽帳金額也快速增加， 尤其適逢暑假國旅大爆發，J POINTS卡7月、8月的旅遊簽帳金額，皆以200%的增幅快 速成長，成效亮眼！為感謝卡友支持，北富銀再獻上一波J POINTS卡好康，12/31前 J POINTS卡友只要有北富銀數位帳戶，連結LINE Pay Money於LINE平台「生活繳費」功能繳信用卡帳單， 且繳費當月透過數位帳戶成功儲值一筆，可享繳費金額2%回饋， 再加計J POINTS卡原有的國內一般消費3%回饋無上限， 等同回饋立即升等為5%，成為今年下半年最名副其實的神卡！

北富銀觀察，J POINTS卡友多為慣用行動支付的消費者，是對數位金融服務接 受度相對較高的客群，希望透過此活動鼓勵更多卡友開立數位帳戶、 使用LINE Pay Money服務，享受數位金融的便利、即時與安全。 尤其今年新冠肺炎疫情意外推進數位金融服務的普及性，即便6月開 始國內疫情放緩、解封，北富銀數位帳戶的新戶數每月仍穩健成長， 依統計，今年6月至8月新開立的數位帳戶，比去年同期成長超過5 倍，成效超乎預期。

富邦J POINTS卡下半年大舉升級卡友權益， 將國內一般消費的回饋趴數一口氣提升3倍，廣受市場好評， 網紅信用卡達人也以自身經驗大力讚許J POINTS卡，將此卡封為值得推薦的神卡。從市場反應來看， 根據北富銀信用卡大數據分析，J POINTS卡7月不僅發卡量速增，簽帳金額也翻倍成長， 每張有效卡的7月平均簽帳金額為6月的2.5倍，8月持續增長， 其中J POINTS卡友最愛消費的熱點以百貨及超市賣場居冠， 其次為添購3C家電、訂旅宿餐飲；此外，J POINTS卡綁定LINE Pay小額支付的消費也大幅增加，簽帳金額7月大躍進，月增64 8%，刷新紀錄，8月成長力道仍強勁，月增68%，而交易筆數7 月、8月皆2倍上跳。此顯示J POINTS卡已逐步攻佔卡友生活，是卡友日常消費的最佳夥伴！

此外，北富銀亦與LINE Pay積極密切合作，拓展行動支付的生活應用範疇， 不論食衣住行育樂J POINTS卡一卡罩得住，例如近期與麥當勞合作的優惠活動就相 當火紅，卡友只要9/22前至麥當勞門市以LINE Pay綁定J POINTS卡消費滿NT99元(含)以上，最高享10%回饋； 9/30前於台灣中油直營加油站以LINE Pay綁定J POINTS卡消費，最高享6%回饋。北富銀指出，未來J POINTS卡還會有更多元、跨領域的異業聯盟， 打造超值獨家回饋，讓卡友備受寵愛，驚喜連連。