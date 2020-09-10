侯友宜頒發資深優良教師 優良特教及教保人員 表達對老師的感謝

新北市今（10）日舉辦「 109年度資深優良教師暨優良特教及教保服務人員表揚大會」， 今(109)年度獲獎者計有資深優良教師2,464位( 服務屆滿40年9位、30年422位、20年1,453位、 10年580位)、優良特教人員16位、 資深及績優教保人員65位，總計2,545人， 今日共271位教師代表到場接受市長表揚。

侯友宜市長表示，2020年是令人感受深刻的一年， 受到嚴重特殊傳染性肺炎侵襲， 感謝各位辛苦的老師們一同防疫抗戰、一同守護學童健康。今年《 遠見雜誌》施政滿意度調查中，新北教育滿意度是六都第一， 這樣亮眼的表現，不是市府的功勞，而是全體教師們的努力， 感謝老師們用愛與關懷長期耕耘，默默奉獻教育，照顧新北的孩子， 也感謝老師們不斷自我精進以創新的教學及循循善誘的態度， 啟發學子多元的天賦。

服務屆滿40年的資深優良教師代表莒光國小陳艶瑜教師， 於民國86年榮獲特殊優良教師及99年榮獲縣教師會SUPER老 師外，其本人及指導學生參加全國語文、 軟硬筆書法競賽榮獲特優無數。在她教職生涯漫長的歲月中， 莒光國小寫字教學團隊，讓書法教育從無到有，從軟筆到硬筆， 從少數學習到全面推動，從學校到家庭， 從莒光國小散播到新北各國小及國際。她更立下「矢志書法教育， 傳承中華優質文化」的宏願， 許諾自己終身擔負傳揚書法文化的教育使命。

優良特教人員代表五峰國中梁禮昇老師表示， 他的弟弟是一名腦性麻痺者， 他從小耳濡目染看著父母如何對弟弟付出， 也能了解當家中成員有障礙者時，可能會面臨的情況， 或許因為這樣的原因， 他覺得自己比一般人更容易察覺孩子及其家庭的特殊需求。他認為「 協助學生適應生活、融入社會、找到自己的價值」是他的使命。

教保服務人員代表中港國小附設幼兒園周寳華老師說， 學前教育不是教出來的，而是從生活當中不斷的體驗、體悟、 相互對應而來，孩子們的生活都是老師的題材。身為一個教保人員， 除了教學題材要能符合孩子生活需求及社會脈動外， 也要給孩子安全感、信任感， 每位教保人員都是陪伴孩子編織美好童年時光不可或缺的部分！

教育局表示，為了愛護新北市辛勞的老師們，新北市每年9月舉辦「 新北就是愛老師」系列活動，媒合企業及市府各單位， 提供各項教師優惠；今年也推動敬師歌曲「瘋狂教室」MV； 之後為期一個多月，邀請專業按摩師到校為老師舒壓按摩， 為教師的身心靈紓壓；9月19日將辦理影城包場舉辦敬師電影院並 邀請江振誠主廚蒞臨現場；9月27日將辦理未婚教師聯誼等活動， 傳達對老師的感謝，感謝老師一起為新北教育努力， 更多敬師活動歡迎搜尋新北市教育局臉書「新北學Bar」。