新北國中推動學力UP發四百萬獎勵金 高達78校會考成功減C

今(2020) 年國中會考新北市有高達78所國中減C有成，今(10) 日新北市教育局於三和國中辦理新北學力UP支持計畫頒獎典禮暨成 果分享，張明文局長親自出席頒獎並頒發各校學習獎勵金， 總金額高達400萬元。其中貢寮國中五科減C進步總計達60%； 土城國中原為「5C」學校，竟有4科翻轉成低於全國平均； 北大高中則因努力減C，意外增A進步逾60%。

張明文局長表示， 每年國中教育會考是學生學習及教學成效的重要指標， 新北去年起推動「學力UP支持計畫」進行減C大作戰， 降低未達基礎能力等級C的學生比率。 今年全市百所國中除了近8成學校減C有成外， 其中18所偏鄉學校至少一科減C或增A，城鄉學生學力都有成長， 期待未來各校與教育局繼續一起努力，讓新北學子學力UP。

新北市學力UP支持計畫， 輔導各國中透過課發會等機制分析研商學力提升策略， 統整運用學習扶助及適性分組等各項教學資源。 教育局並邀請專家學者組成「新北學力Up」諮詢團， 負責計畫審查及學力診斷諮詢。一學年度結束後， 依據各校109年國中會考各科目待加強(C)/精熟級(A) 比例與全國之差距，及該校104- 108年國中會考各科目待加強(C)/精熟級(A) 比例與全國差距之5年平均值相比較， 選出進步卓越獎及精進獎各組得獎學校。

位於偏遠地區的貢寮國中近年在校長及教師的支持下， 國文突飛猛進，待加強比例今年降至7.14%， 低於全國平均值13.28%，與該校過去5年平均值比較， 進步幅度達23.5%，而英、社、自也都有8%至18%的進步， 各科總計進步60%，成果斐然。具特教生身分的邱同學說：「 本來我覺得國文很難，沒有學習動力，很想放棄， 但老師給我很大的鼓勵，教我閱讀策略， 我開始嘗試閱讀歷史小說及偉人傳記， 這次會考國文得到B級分及作文4級分，真的很感恩」。 施敏雄校長則提到，減C最重要的是激發學生學習動機， 學校特別辦理多元適性活動「藝術深耕營」、「VR科學營」及「 史懷哲營隊」，讓學生看見自己的價值。

位在市區的土城國中，曾因學生五分之一來自弱勢家庭， 遇到每科待加強比例均高於全國平均的困境，但憑著「 不放棄任何一個孩子」的信念， 今年國數社自4科待加強比例皆低於全國平均， 驚人的進步幅度拿到40萬元的獎金。鄧文南校長表示， 學校近年落實學習扶助及品德教育，辦理研習、 教師社群並廣開學習扶助班， 輔導教師與導師更針對學習扶助篩選測驗未通過的學生家訪， 第一手了解支持學生及家庭需求，安頓學生身心， 才能展現學習成效。

北大高中國中部成立5年，視「減C」為最重要的辦學目標， 今年卻意外「增A」，與過去5年平均值比較，國、英、數、社、 自精熟級分別有8%至17%的進步，總計各科目增A比例達60% 。學校用心發展素養導向課程，以「閱讀」及「跨科實作」為方向， 善用「提問式、思辨式、議題式」教學設計，提升學生基本學力。 國文科吳旻真老師說：「我們在每個禮拜的閱讀課和思考技法課程， 訓練學生議題思辨能力， 在每次的段考中各科老師也都絞盡腦汁設計相關考題， 看到學生突飛猛進，真是當老師最快樂的事。」

新北2020學年度將持續推動新北學力UP 2.0全方位支持計畫，堅持「成就每個孩子」的教育初衷，以「 差異化、科技化及整體化」的精神， 落實素養導向教學及學習扶助成效，提升學生學力品質， 奠定多元適性發展的基礎。