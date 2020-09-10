長庚應用「射頻燒灼RFA」進行胎內治療 搶救同卵雙胞胎中的健康孩子

射頻燒灼探針(上)與胎兒內視鏡雙極電燒(下)比較圖 （台北長庚婦產科提供） 射頻燒灼探針(上)與胎兒內視鏡雙極電燒(下)比較圖 （台北長庚婦產科提供）

27歲呂小姐有一個3歲女兒，去年再次懷孕且懷的是雙胞胎， 13週時卻發現胎兒異常，建議轉送北部大醫院。 經台北長庚產科蕭勝文主任檢查後，判斷其中一個胎兒是無心怪胎， 若不處理恐危及另一個健康胎兒，於是在17週時應用「射頻燒灼」 (RFA, Radiofrequency ablation)進行胎內治療，終止無心怪胎的血流。 呂小姐在38週順利生下一個健康男寶寶，夫妻兩人喜極而泣。

黃小姐今年初懷第三胎，第一次產檢時發現懷了同卵雙胞胎， 瞬間變成四寶媽，讓她驚嚇勝過驚喜。 16週產檢發現其中一個胎兒有生長遲緩合併水腫，且日益嚴重， 於是轉診到台北長庚進行諮詢和討論， 決定在22週進行射頻燒灼減胎。黃小姐說，即便國外文獻研究， 只有七、八成的成功率， 但仍然想要為另一個健康的胎兒盡最大的努力。 5月底大約28週時，黃小姐突然大破水，緊急送醫剖腹產下1, 280公克男嬰。寶寶在保溫箱住了兩個半月後健康出院， 目前3個月大，體重已4,200公克。黃小姐非常感謝蕭勝文醫師 和長庚強大的醫療團隊。

台北長庚醫院婦產科系主任洪泰和醫師解釋，雙胞胎分為同卵雙胞胎 和異卵雙胞胎。同卵雙胞胎是由單一卵子先受精， 再分裂為兩個胚胎；異卵雙胞胎則是兩顆卵子同時受精， 再發展為兩個胚胎。異卵雙胞胎有兩個胎盤， 兩個胎兒各有自己的胎盤； 同卵雙胞胎則依受精卵分裂的時間點差異， 可能出現一個或兩個胎盤。當兩個胎兒各自有自己的胎盤時， 稱作雙絨毛膜雙胞胎；當兩個胎兒共用一個胎盤時， 就稱為單絨毛膜雙胞胎。

「單絨毛膜雙胞胎」的發生率約千分之三，較容易產生孕期併發症， 包括雙胞胎輸血症候群、選擇性胎兒生長遲緩和無心怪胎（ 沒有心臟的構造僅有下半身軀體的畸型）。 雙胞胎輸血症候群需接受胎兒內視鏡雷射手術治療； 但選擇性胎兒生長遲緩和無心怪胎， 因和健康的胎兒共用胎盤且有血管相通，若不及早介入進行醫療處置 ，血液會不斷輸給異常胎兒，導致健康胎兒水腫、貧血， 甚至胎死腹中。

蕭勝文主任表示，為搶救雙胞胎中的健康胎兒， 提高其存活率與生長發育，針對選擇性胎兒生長遲緩和無心怪胎施行 選擇性減胎有其必要性。目前國際上使用的減胎方式包括「 胎兒內視鏡雙極電燒」和「射頻燒灼術（RFA）」兩種。 傳統使用胎兒內視鏡雙極電燒， 而射頻燒灼術目前被廣泛應用於治療小型肝腫瘤， 是藉由超高頻振動產生的熱能， 在不破壞正常肝細胞的情況下消滅癌細胞。 台北長庚醫院將此技術新應用於單絨毛膜雙胞胎的減胎手術， 經超音波指引下，以射頻燒灼組斷異常胎兒的血流供給， 進而達成減胎的目的， 這也是目前國際上對於單絨毛雙胞胎減胎方式的趨勢。

蕭勝文醫師今年已收治5位懷有單絨毛膜雙胞胎的產婦， 雙胞胎中皆有一個異常，包含一例無心怪胎， 四例有選擇性胎兒生長遲緩與重大先天異常，均應用「射頻燒灼術」 終止異常胎兒的血流。其中四個健康寶寶順利出生， 2個在新竹出生，2個在台北長庚出生，都已健康出院， 呂小姐的寶寶今天剛好滿月。

蕭勝文醫師表示，胎兒內視鏡管徑較粗為0.35公分， 射頻燒灼針直徑僅0.14公分， 因此術後產生破水危險的比例相對低很多。 他收治的五例個案皆成功減胎，手術時間在17到23週之間， 健康胎兒存活率達到八成，出生週數落在28到38週， 治療成果與其他國家相當。此技術僅需局部麻醉， 經由超音波導引使用一次性探針，施行射頻燒灼即可完成。 平均手術時間5分鐘， 術後會再使用超音波確認異常胎兒的血流完全停止。

隨著女性懷孕年齡越來越晚，以及人工生殖技術的進步， 雙胞胎的出生數也逐年上升，根據內政部資料顯示， 2000年出生的雙胞胎，佔全國出生數的2.3%； 但至2020年，僅前5個月出生的雙胞胎就佔出生數的4%。洪泰 和主任提醒，當孕婦發現懷了雙胞胎， 應該在懷孕14週以前進行超音波檢查，確認胎盤數目。 如果確診為單一絨毛膜雙胞胎時，因為發生併發症的風險較高， 務必要配合婦產科醫生接受仔細檢查。萬一出現雙胞胎輸血症候群、 選擇性胎兒生長遲滯或是無心怪胎這些併發症， 建議諮詢高危險妊娠專科醫師，討論相關治療處理的方法。

射頻燒灼探針(上)與胎兒內視鏡雙極電燒(下)比較圖 （台北長庚婦產科提供）