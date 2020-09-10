中華電信與勤崴國際合作 虎頭山創新園區5G垂直應用場域正式啟動

中華電信與勤崴國際合作，首創第一個透過5G結合C-V2X蜂巢 式車間通訊做為自駕車與路側設備通訊的測試實證園區。 中華電信提供全區覆蓋的5G網路及企業專網服務，透過5G通訊讓 車聯網雲端管理平台可與自駕車雙向溝通；並結合C-V2X( Cellular vehicle-to-everything)通訊， 讓園區所有的紅綠燈訊號均可傳輸給自駕車。 園區中除提供車路雲整合應用外，現場還有多項中華電信5G創新應 用服務展示，包括Hami雲端遊戲4K《 一級方程式賽車2018》、《超級房車賽》等熱門遊戲， 多視角4K直播運動賽事(註)及韓國The Show多視角轉播，Hami VR觀賞太陽馬戲團360度全景表演、虛擬演唱會， 以及AR拍拍看可與樂天桃猿啦啦隊一起合照等。

中華電信布局5G應用服務，本次與桃園市政府聯手打造「虎頭山5 G創新實證場域」，透過5G企業專網，結合5G高速率、低延遲、 大連結之特性，協助國內車聯網產業及AR/VR新創領域業者，在 5G安全高品質的通訊環境中，進行5G產品試煉、 服務實證與體驗，以縮短5G創新內容研發時程，創造5G全新體驗 與加值服務。

勤崴國際自駕車為全台率先取得第一張可營運的自駕車試車牌， 中華電信是第一個整合5G與C-V2X 路側設備的車聯網團隊。 虎頭山創新園區中的自駕車透過中華電信企業專網中的5G NR基地台、Edge Cloud，結合C-V2X通訊，將行車資訊(例如： 紅燈倒數秒數訊號)無縫隙的傳輸至自駕車的行車電腦， 讓自駕車隨時且提前因應行車路線上的各種燈號等訊息， 提升自駕車安全性，避免以往僅靠辨識紅綠燈顏色所產生的誤差， 造成急煞或闖紅燈等危險駕駛情形。

虎頭山創新園區並與中華電信研究院測試中心合作，提供5G NR法規認證、入網測試及終端設備型式認證等服務。 各項測試服務，協助5G產業新創團隊開發更多的應用， 同時符合相關標準認證服務的需求。

中華電信與勤崴國際在虎頭山創新園區合作建置的5G車聯網實驗場 域，整合5G企業專網行動邊緣運算系統、C- V2X車聯網通訊技術，提供低延遲、 高安全性且多元應用的自駕車聯通訊環境，讓自動接駁更安全， 同時兼顧環保與科技並行，領導低碳園區，永遠走在最前端。

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