【痛批丁允恭事件】游盈隆：台灣執政團隊「道德寬鬆」 徐巧芯：丁絕對是「公器私用」

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台灣總統府發言人緋聞 陳菊早知情？ 週刊爆：丁允恭僅遭告誡「注意女性關係」

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 前總統府發言人丁允恭，9日遭周刊踢爆過去在高雄市府任新聞局長時，在辦公室和時任記者的前女友發生性關係，被質疑「恭事公辦」，但行政院長蘇貞昌受訪卻表示「丁允恭是個很有才華的年輕人，因為私領域影響了政府或機關，他覺得好可惜」。

總統府發言人丁允恭遭爆逼前女友墮胎、劈腿醜聞，請辭獲准。行政院長蘇貞昌9日受訪時表示，

丁允恭是個很有才華的年輕人，相當珍惜他的才能與努力， 他因為個人私領域的事情影響政府及機關，已經為此負責辭職； 蘇貞昌也提醒，年輕人有些行為要多警惕。(中央社)

去年 (2019)宣布退出民進黨的台灣民意基金會董事長游盈隆，昨在臉書po文提到丁允恭事件。標題為:

當淫亂漸成執政團隊印記的時候...

游盈隆指出，總統府發言人丁允恭桃色醜聞9日傳遍全台，重傷蔡英文及民進黨執政團隊形象。據媒體報導，東窗事發後，丁允恭向蔡總統報告這件事，蔡總統只輕描淡寫說「好好處理這件事」，丁隨後請辭獲准。

他說，丁允恭桃色醜聞並非蔡英文執政團隊的第一個案例，後續發展值得觀察。大家如果不是那麼健忘，其實蔡執政團隊成員，現任部長級政務官或立委，曾因婚外情上摩鐵被媒體踢爆，不只一樁。但事情發生後，有壞記錄的人竟仍然在內閣高居其位，或被延攬擔任重要黨職，給人一種印象就是這個執政團隊並不重視成員的私德，是一個「道德寬鬆」的執政團隊。

如此一來，丁允恭事件的爆發就不會讓人太意外，未來不知道還有多少類似的丁允恭事件要發生。

「道德寬鬆」的執政團隊而能不道德敗壞，可能嗎？ 蔡英文總統兼黨主席是該嚴肅面對這件事了。

此外，國民黨台北市議員徐巧芯9日在臉書也提出3點分析，質疑政府高層。

但丁允恭的長官們，民進黨的重要人物，到現在似乎都還不這樣想。不管是蘇貞昌，又或者是剛蘋果報導內幕提到蔡英文的說法，都是護航，認定這叫做私領域。(蘇貞昌還加碼說有才華、好可惜，不知道是在可惜什麼鬼)

徐巧芯並分析，身為公職人員，在高雄市政府新聞局的辦公室、辦公桌上跟女記者發生性行為，

到底哪裡是私領域了？以下分三點拆解：

一、辦公室的本質：那間辦公室是公家財產，有水電費、冷氣費、清潔人員、辦公桌椅等（對就是當事桌），這些設備跟支出都是來自於公帑，屬於公事。

二、使用辦公室的權利：你身為公職人員／政務官，能夠使用那間辦公室，是來自於人民對你與你的政黨的支持，屬於公事。

三、新聞局長的身分與職權：作為新聞局長，跟記者之間的關係，屬於職權範圍，也是公事。

徐巧芯說，不管丁允恭說是午休時間、下班時間在辦公室做這些，身分、地點、使用方式都是錯誤的，絕對是「公器私用」。

蔡英文、蘇貞昌，你們的愛將錯了就是錯了， 不要亂扯什麼是私領域。

針對這個醜聞，徐巧芯認為監察院應該要查辦違失之處。尤其是新聞報導有一段提到，Y女曾向當時的高雄市長、現任的監察院長陳菊寫信陳情，但陳菊沒有處理。