台灣移民署關懷網絡會議 建構完善服務雲林「新」生活

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）移民署雲林縣服務站今(10)日召開「109年度雲林縣新住民關懷網絡會議」，邀請縣內20幾個與新住民工作相關的公、私部門，就新住民政策及問題共同研討解決方法及改善措施。除專題報告、新住民工作經驗分享以及重要政策介紹外，更透過座談交流，結合各方資源，掌握新住民議題，提供完善移民服務及輔導能量。

移民署雲林縣服務站表示，今年的會議針對「嚴重特殊傳染性肺炎COVID-19政府防疫措施」、「振興三倍券–新住民領取資格」及「新住民發展基金宣導」等資訊加強宣導。

另外特別邀請雲林縣政府社會處婦幼及少年福利科吳翠蓮科長和雲林縣崙背國小李秉承校長到場，分別分享推動新住民照顧輔導及教育學習的經驗。

其中李秉成校長的分享內容讓參加夥伴們覺得實用又佩服；李校長多年來致力於提升新住民教育品質，開設了多國語言師資課程，培育新住民成為外語講師。除了在學校開辦實體課程外，更成立「新住民子女教育資訊網」，除了有外語課程相關資訊外，更以淺顯易懂的多國語言卡通，提供更加多元且便利的學習管道。

雲林縣服務站主任黃玟晸表示，尊重多元文化、落實移民輔導是服務站重要的工作項目之一。藉由移民夥伴間意見交流，可以連結更多的資源，政策說明可及時發現實際推動時所遭遇的困境，也更能找出解決的方法。

移民署希望能建構完整的新住民服務網絡，提供完善的關懷措施，希望新住民都能在此安居樂業，讓臺灣成為他們的新故鄉。