台灣青年海外志工「寨」線上 推動英語教學不中斷

因受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，文藻外語大學「國際志工共創就醫無障礙」團隊今年無法出國服務，為了讓服務不中斷，團隊運用網路會議軟體作為教學工具，進行活潑有趣的線上英語教學，每週讓柬埔寨國小學生學習英文，開啟他們通往世界的一扇窗。

團隊過去前往柬埔寨偏鄉小學進行環保衛生教育，協助當地學校正洗手臺尺寸，調整成適合孩童洗手的高度，並在洗手臺漆上正確洗手步驟的圖示，養成小朋友正確洗手的好習慣。此外，團隊也教導孩子垃圾集中和資源回收的觀念，以維護自身良好的生活環境。由於柬埔寨部分偏鄉英語教育並不普及，團員在這些衛教活動中更加入英語教學，以提升孩子們的語言能力，期望孩童將所學帶入家庭，厚植當地語言與環衛基礎教育，提升生活素質並增加就業力。

團隊今年充分運用肢體語言，以聲音模仿及實物展示，進行線上教學互動，讓英文零起點的柬國小學生漸漸進入良好的學習狀態，一開始以英文簡單地會話互動，到後來孩子們能以完整的英文句子自信回應，表現也從陌生到熟悉，從靦腆到自信。團員表示，從服務中體會到教學的快樂與滿足，雖然不在同一個國度，但孩子們學習英文時認真的表情與笑容，不僅拉近了彼此的距離，更牽起了兩國的情誼。

今年受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，青年海外志工出國服務受到限制，惟未來如疫情趨緩無安全疑慮後，青年署仍歡迎與這些志工一樣充滿熱情的青年朋友一起加入海外志工行列，更多詳細訊息，請上 教育部青年發展署網站 或 青年海外和平工作團網站 查詢。

（新聞轉載自新住民全球新聞網）