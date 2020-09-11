〈時評〉 台灣也是中國國民黨的？

自從大法官釋字793號宣告「黨產條例全部合憲」後，中國國民黨（以下簡稱中國黨）一票想錢想瘋了的徒子徒孫，眼看七十年來在台灣收刮的民脂民膏，那來不及五鬼搬運的，可能即將陸續被收歸國有（或返還當初被橫徵暴歛的民間私人），於是乎，黨國不分症候群又開始發作了！

首先，有中國黨人說了：「故宮裡面的國寶是國民黨的」、「門票收入要還給國民黨」。這，像不像打家劫舍的土匪說話的口氣？事實上，故宮裡面的國寶，是中國黨自中國敗逃台灣前夕，分批運抵台灣的（1948年12月下旬兩批、1949年1月下旬第三批）──文物寶貝來自於中國，沒錯；保護文物並籌劃運送國寶，中國黨立下汗馬功勞，也沒錯；同樣沒錯的是，所有文物都不是中國黨的！

至於腦筋動到故宮門票收入，也是白搭，理由有二：一者，中國黨不是擁有故宮文物的主人，充其量只能當故宮文物的經營管理者；再者，故宮的人事費加上文物維修費、雜支等開銷，長期以來都遠大於門票收入，差額都由國庫補貼，中國黨如果要以故宮的經營管理者自居，沒有只負責拿走門票收入，卻不管人事費、文物維修費與雜支開銷的道理！

爭取故宮的門票收入被打臉後，又有中國黨不分區立委葉毓蘭說了：「央行的黃金也是中國黨的！」這話可怪之處有二：其一，向來只聽說過假公濟私的國庫通黨庫（國庫的錢任隨中國黨搬），現在竟出現假私濟公的黨庫通國庫了（中國黨的黃金存放央行任隨支用），不亦怪哉？其二，蔣介石部隊敗逃台灣時，確實也帶來相當數量的黃金，可是，別忘了，當年跟隨來台的軍人、眷屬、官員，人數當在一、二百萬之譜，這些人一年到頭，吃的、喝的、用的柴、米、油、鹽、酒、菜、魚、肉，不是來自台灣，難道是自中國帶過來的？不是花錢向台灣人買的，難道是搶台灣人的，可以一毛不花？還有那政府官員、將士兵關的餉，也是中國黨從中國帶來的不成？在台灣物價被搞得一日三市飛漲的那個年頭，根據曾長期擔任蔣介石侍從官的前主計長周宏濤在回憶錄所披露的，中國黨帶來的黃金，因支付軍餉，在來台第二年的一九五○年九月就花光光了！

中國黨押送的故宮文物與黃金，事後可以聲稱東西是該黨的，下一次，中國黨可能有人會說：台灣，是中國黨「光復」的，所以台灣也是中國黨的！嗚呼，逃亡叫轉進，軍事託管變佔領、殖民統治叫光復，中國黨還真是會掰。事實上，沒有中國黨敗逃寶島，台灣會更好！同樣的殖民，後到的中國黨統治下，台灣今天的國民年均所得為2.5萬美元，如果由先來的日本繼續統治，是項所得好歹已超過4萬美元。「光復」二字，實在是台灣人難以承受之重！

（作者為新竹教育大學退休副教授)