慘上加慘！希臘最大難民營大火　1.3萬難民露宿野外

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）希臘最大的Moria難民營在8日發生大火，由於整座設施幾乎遭到焚燒殆盡，現在有1.3萬名難民失去了暫時棲身之所，Moria難民營的失火，也暴露出各國政府在難民政策上的缺失。

Moria難民營位於希臘東側、靠近土耳其本土的勒斯博島(Lesbos)上，由貨櫃屋及帳篷搭建而成，根據原本的設計僅能短期容納3000人，然而由於居住在該設施的難民，多數都是正等待著各國庇護申請通過者，漫長的程序竟讓Moria難民營超收數倍，讓1.3萬人被迫長期居住在此，難民營的存在也讓當地居民十分不滿。

現階段，難民與希臘政府正互相指責，希臘移民部長宣稱是因為這些難民不滿新冠肺炎隔離措施而縱火，難民則認為是極右派希臘人動的手，還出示了對方用來縱火的器具，不過由於起火點有三處，且起火時營區內外都有抗議，場面十分混亂，實在很難去判斷到底是誰造成的。

營區內起火後，很快在強風助長下蔓延至整個營地，最後只有幾頂帳篷倖存，難民帶著家當逃離火場時，曾試圖穿越周圍的村莊，不過除了遭到警方阻擋外，有些還被當地村民攻擊，因此大部分的人只好露宿野外，直到消防隊在9日清晨撲滅火勢。

希臘總理米佐塔基斯(Kyriakos Mitsotakis)已於昨日早晨召開緊急會議，討論該如何做善後，而歐盟則第一時間表達了關切，德國外長馬斯(Heiko Maas)呼籲歐盟各國伸出援手，協助處理難民安置問題，北萊茵-威斯伐倫 (North Rhine-Westphalia)州長拉雪特(Armin Laschet)更率先響應，宣布將接納1000名難民。

Moria難民營的大火並不是單一事件，這是前往歐洲的難民的縮影，這些壅擠的難民營，是他們逃離家園後，前往歐洲的最後一哩路，但是因為冗長而官僚的程序，這一哩路仍顯得綿長無比。