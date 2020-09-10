台灣部落之美 阿里山部落鄒年慶系列活動開跑

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）交通部觀光局阿里山國家風景區管理處與鄒族九大部落今(10)日在觸口遊客中心聯合舉辦「阿里山部落鄒年慶(Tsou Festival)」記者會，阿里山管理處處長馬惠達表示，從10月開始場場精彩的部落鄒年慶，在融合傳統與創新的特色活動中，除了讓民眾感受部落人文之美外，還可深刻體驗阿里山最動人的部落之旅。

由各部落自主辦理的「阿里山部落鄒年慶」為期二個月，馬惠達還說，首先登場是「樂野產業節」，接下來達邦愛玉季、生命豆季、山美寶島鯝魚節、來吉感恩祭、茶山hufu涼亭節、新美苦茶油節及逐鹿分享節，要讓遊客透過不同活動，深刻體驗阿里山最動人的部落之旅。

另外為展現「來自阿里山最嘹亮的歌聲」，10月3日中秋連假時，在樂野台18縣62K處及雙十連假10月10日在達邦綜合運動場、11月7-8日及11月20-21日在山美達娜伊谷展演場，將舉辦熱情有勁的muni音樂季樂舞交流活動。

現場除有鄒族優秀團隊如yupasuengi、tamayae、那麼古謠樂團、逐鹿表演藝術團、跳動的山林等樂團參加演出外，阿美族的「太巴塱天藝文化表演藝術團」及泰雅族的「傳源文化藝術團」等團隊共襄盛舉。

另外，該活動還邀請到金鐘金曲雙料歌王-沈文程、入圍八項金曲獎號稱靈魂funk搖擺女聲-阿爆、金曲創作歌姬-戴曉君、新生代創作團體-Paliulius樂團，以及實力派創作男聲-徹摩等金曲團隊，要一同唱響阿里山。

最後，「阿里山 新印象」官方臉書將推出「12波有獎徵答」活動，民眾只要回答問題，就有機會獲得部落好禮，詳情請到阿里山國家風景區官網或「阿里山 新印象」粉絲專頁查詢。

照片由阿里山國家風景區管理處遊憩課提供

照片由阿里山國家風景區管理處遊憩課提供

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