我們都是藝家人！藝術家攜手台灣新住民連結全世界

藝術家唐唐發先生(左)以及來自印尼的Pindy Windy，利用捏麵人創造迷你國度(翻攝自桃園市政府網站) 藝術家唐唐發先生(左)以及來自印尼的Pindy Windy，利用捏麵人創造迷你國度(翻攝自桃園市政府網站)

《在，藝鄉相遇》特展將於109年9月5日至10月11日在桃園市新住民文化會館展出，透過不同媒材的藝術創作，轉譯新住民對家鄉的情感。桃園市政府文化局特別邀請藝術家唐唐發先生，將油畫打造成立體市場，帶您親臨異國市場的喧鬧與熱情。以及來自印尼的Pindy Windy，利用捏麵人創造迷你國度，揭開「新」文化的神秘面紗！

唐唐發先生原先希望Pindy 收集家鄉物品，以呈現異鄉工作的辛酸，不料Pindy一開始只願提供代表國家文化的美麗之物，經過溝通，原來Pindy是台中東協廣場清潔志工的發起人。早期媒體經常報導移工在東協廣場喝酒鬧事，所以Pindy 希望能以實際行動扭轉大眾對移工的刻板印象，並透過各種形式的藝術創作，讓更多人看見異鄉之美，並傳達「新住民朋友期待的不僅是分享離鄉背井的辛苦，而是獲得一份尊重及理解。」。

唐唐發先生表示，本次展覽不只希望更多人看見各國文化與藝術的連結，也讓更多新住民朋友透過藝術傳達心聲，因此展期間特別規劃於9月26日(六)及10月3日(六) 舉辦4場繪畫與捏麵人的工作坊。無論來自世界的哪一個角落，我們都能藉由藝術的語言擁抱相同的情感，展現不同國度的「新」路歷程。

（新聞轉載自新住民全球新聞網）