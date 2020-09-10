豪品以中國製口罩混充台灣製　即日起開放退貨

2020-09-10 19:10更新

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）口罩國家隊豪品公司進口中國一般口罩，重新包裝成台製醫療用口罩售出遭檢方約談，業者在官網張貼退貨公告，說明H5738成人3D醫用口罩等3款口罩，消費者可到原購買處退貨。

中央社報導，豪品公司官方網站於傍晚貼出退貨公告，本公司於6月2日起販售之H559活性碳醫用口罩、H5707兒童3D醫用口罩以及H5738成人3D醫用口罩，即日起接受退貨（不足盒者以片計算），民眾可持購買證明和口罩到原購買處辦理退貨。

彰化縣有連鎖藥局也在粉絲專頁公告，接到豪品公司通知要回收活性碳醫用口罩等3款口罩，業者也向藥局保證會負責到底。

彰化縣衛生局則指出，業者已向衛生局以及檢察官承諾會負責退貨事宜，也會回報退貨進度；目前除禁止藥局繼續販賣有問題的3款口罩，消費者也可以拿口罩到原先購買的藥局要求退貨。

2020-09-10 15:13首發

又一口罩國家隊涉嫌魚目混珠！豪品公司被查獲將中國製非醫用口罩，包裝成台灣製立體醫用口罩出售。彰化檢方查出，豪品販賣立體醫療口罩，但工廠卻沒有生產醫療用立體口罩機台，涉犯詐欺等罪，呂姓業者訊後以新台幣200萬元交保。

台灣彰化地方檢察署襄閱主任檢察官葉建成說，豪品公司自6月2日起將中國製一般口罩混充台灣生產醫療用口罩賣出，涉犯詐欺等罪，訊後諭令呂姓業者以新台幣200萬元交保。

檢方指出，豪品公司生產販賣一般用口罩和醫療用口罩，也向中國進口口罩販賣，不過經濟部日前發現，市面上有豪品公司生產的醫療用立體口罩，外盒包裝上顯示台灣生產製造，但該工廠卻沒有生產醫療用立體口罩機台。

豪品公司被查獲將中國製非醫用口罩包裝為台灣製的3D 醫療用口罩出售，彰化檢方查出，豪品販賣3D醫療口罩 ，但工廠卻沒有生產醫療用3D口罩機台。圖為檢方搜出 的中國製3D口罩。（中央社）

彰化地檢署9日接獲經濟部標準檢驗局通報，檢察官賴政安、施教文指揮彰化縣調查站、彰化縣警察局員林分局員警等單位前往豪品公司總部、工廠等地點進行搜查，傳喚呂姓負責人及員工共5人到案，查扣帳冊、出貨資料等證物。

檢方指出，豪品公司自今年6月起，自中國進口非醫療用口罩約上千萬片，將口罩裝入外包裝標示為台灣製醫療用的產品，其中一款為成人用及兒童用立體立體口罩，另一款為平面活性炭口罩，透過通路販售，共計已販售約上百萬片口罩。

檢方表示，業者進口中國口罩一片約2到3元，再以一片約5元的價格賣給通路商，懷疑業者是為了賺取價差，才會將中國製口罩以台灣口罩名義賣出，且業者先前曾被查廠，因此將中國口罩包裝成台灣口罩後立即出貨，檢方到場稽查時已無庫存。

檢方指出，豪品公司呂姓負責人涉犯刑法詐欺及妨害農工商等罪嫌，後續相關標示不實口罩的回收，仍需公司負責人處理，無羈押之必要，諭知200萬元交保。