新綠金！台灣香檬健康好滋味 多元應用為農產品加值

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為行銷台灣香檬產業應用的價值，行政院農業委員會今(10)日在台北舉辦「香檬健康好滋味-產官攜手創新機」活動，並以香檬產業加值應用為主題，進行多元產品展示與技術推廣。農委會表示，香檬富含川陳皮素及橘皮素等多甲氧基黃酮類，是對人體有益之機能性成分。

農委會還說，香檬產業在契作生產已建立完善收購與驗證機制，已有鮮果、瓶裝果汁、香檬粉等產品透過合作廠商布局通路，另農糧署於去(2019)年將台灣香檬新增列為輔導檳榔園轉作作物，期迎合健康消費商機讓農戶收入穩定，契作面積從去年280公頃提升至今(2020)年312公頃，參與契作農民計有150戶。

照片來源：農委會提供

農委會高雄區農業改良場對於香檬研究及輔導有成，持續開發改良濃縮汁加工技術，並建立香檬精油萃取利用及脫水乾燥技術，作為開發機能性加工應用的素材，協助農產素材跨產業串聯。

農業科技研究院今年度著手進行機能性成分之動物功效實驗，估計原料轉成保健素材的單價可成長約20倍，市場終端產品推估可加值75倍，期望透過技術加值提升及成果套裝，並符合食品、保健、美容保養或健康食品之開發規格需求，作為帶動台灣農產品加值提升之示範作法。

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