捷克參議長訪台灣遭報復　外交部：中國令國際社會反感

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）捷克參議院議長維特齊（Milos Vystrcil）上周率團訪台，卻引發中國外交部長王毅威脅，隨後又傳出捷克鋼琴公司訂單遭到中國買家取消一事，對此，我國外交部發言人歐江安今（9）日表示，北京的霸凌行為不會贏得尊重，只會增加國際社會對中國的反感。

維特齊8月底率領89人的訪團來台訪問六天，除了晉見總統蔡英文外，也在台灣立法院公開演講，並呼應美國總統甘迺迪（John F. Kennedy）在1963年於西柏林演講提及的「我是一個柏林人」，在台灣朝野立法委員面前直呼「我是台灣人」。

維特齊高調的訪台行程也使得中國相當不滿，其外長王毅更在訪問柏林期間語帶威脅地稱維特齊「將付出沉重代價」，此舉也因而引起德國外交部長馬斯（Heiko Maas）警告「威脅不適合這裡（歐盟）。」

不過，捷克訪團來台的餘波盪漾並未因此結束。捷克知名鋼琴製造商佩卓夫（Petrof）總裁佩卓夫瓦（Zuzana Ceralova Petrofova）日前透露，一位北京客戶以維特齊訪台傷害中捷關係為由，臨時取消一筆總值約530萬捷克克朗（約新台幣700萬元）的訂單；消息傳出後，捷克富豪柯瑪瑞克（Karel Komárek）便宣布利用旗下基金會買下這批鋼琴，並轉捐予捷克的學校。

歐江安今日表示，捷克鋼琴公司的例子證明中國運用政治力量破壞自由市場的商業行為；她指出，中國利用市場作為逼迫他人的工具，恐嚇威脅他人接受自己的主張，這樣的行為已違反自由市場的運作。

另外，歐江安也讚賞維特齊不畏中國的威脅訪台，並稱這是「一個歷史性的訪問」，雙方交流取得重要進展，外交部也將落實維特齊此次訪台達致的工作成果，持續推動台捷夥伴關係。

歐江安提及，期盼各界不要只是關注中國的威嚇，因為這只會放大、散播中國霸凌的行為；她強調，維特齊訪台獲得捷克民眾的支持，也贏得國際社會的肯定，「霸凌的行為不會贏得尊重，只會增加反感。」