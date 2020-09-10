月餅比創意！理想大地獨家月餅禮盒「蜂月餅」

中秋，滿月高掛，銀白色的光輝照亮思念與家鄉之情，也照亮花蓮理想大地，應許著豐沛深情以及濃濃的心意，如此佳節應景，月圓時刻是最溫馨的團聚，秉持飯店一貫環保健康的理念，手工打造安心美味的「理想中秋蜂月餅禮盒」，限量上市中。

理想大地堅持使用無添加的天然原料，帶給顧客最健康的品味美食！理想大地招牌「蜂巢糕」連續三屆獲得比利時MONDE SELECTION世界食品品質評鑑大會銀獎殊榮，今年中秋節月餅，便是以蜂巢糕為底，並結合花蓮在地食材，由點心房主廚精心調製經典四種口味。如蜂啄芋、蜂華柚現、綠野仙蜂、港式蜂情四種經典口味，讓外皮蜂巢糕與內餡風味水乳交融、香甜不膩口。

其中「如蜂啄芋」採用純淨無汙染木瓜溪水質種植的吉安芋頭；「蜂華柚現」選用來自花蓮瑞穗舞鶴的濃氣文旦，強調低糖、低鹽，以極緻工法顛覆傳統，甜中帶香與酸甜甜的口感；「綠野仙蜂」嚴選優質綠豆仁為原料的傳統綠豆椪；「港式蜂情」選用鮮甜的深海干貝，搭配拌炒獨門配料，多層次豐富口感值得細細品嘗。四款蜂月餅融合花蓮道地食材，甜而不膩兼具健康與美味，理想中秋蜂月餅禮盒絕對是今年中秋送禮自用的首選。

花蓮「理想中秋蜂月餅」限量中秋月餅禮盒每盒定價880元，即日起開放於飯店餐廳及官方網站開賣，一次訂購5盒以上有超值800元優惠；訂購10盒以上則享有宅配免運費與每盒$750元優惠，31盒以上更有每盒660元回饋價格，限量推出，售完為止! 更多詳情請洽理想大地官網https://www.plcresort.com.tw/zh_TW 或電洽03-865-6789。