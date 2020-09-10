美福食集9月11日至10月11日中秋檔期　以環遊全「食」界為概念 中秋燒肉禮盒囊括各國頂級食材

2020年的中秋佳節適逢四天連假，加上因受到疫情影響無法出國的假期，最適烤肉的好時機，由美福國際進口肉品供應商為強力後盾的「美福食集」，於9月11日至10月11日推出《烤肉Bar》中秋檔期活動。

今年為滿足各種「烤宴」，除了推出兩款集結各國食材的頂級燒肉禮盒，以美國極黑和牛為主的【月灎∙珍饌禮盒】售價6,888元及結合兩大燒烤部位橫膈膜與牛舌的海陸組【秋夜∙饗樂禮盒】售價3,688元之外，更首次推出優雅烤串系列，嚴選美國prime等級牛肉、日本干貝等多樣食材供選擇，而素有野餐女王之稱號的「璐露野」也推出獨家印度坦都里風味烤串於美福食集販售，快速省去備料的繁瑣過程，讓烤肉也可以輕鬆愜意。超市內熟成室原料肉品早鳥優惠活動於9月11日同步開跑！

凡於9月22日以前購買熟成室日本和牛原料肉，不限部位即享有滿29,900元，現折5,000元之優惠。今年因受疫情影響無法出國的中秋假期，讓全民瘋烤肉更加蓄勢待發，美福食集在今年中秋檔期，營業額預計成長3成左右。

中秋首推頂級食材「烤串系列」 結合野餐女王璐露野 輕鬆即買即料理

為體恤中秋全民愛烤肉的方便性，美福食集首度精選頂級食材，代客完成備料的前置作業，推出「優雅烤串系列」，選用食材除了美國Prime等級安格斯牛肉、日本干貝、台灣野生胭脂蝦及白燒鰻等頂級食材，帶動台灣國際盛事白色野餐風潮、素有野餐女王稱號的「璐露野嚴選」，一起加入中秋優雅串烤行列，推出獨家調製風味的印度坦都里雞肉及豬肉串，讓異國滋味滿足渴望探索世界的味蕾，在家也可輕鬆享受烤肉樂趣！

不能出國照樣環遊全「食」界 匯集各國食材兩款烤肉禮盒澎湃上桌

今年美福食集中秋燒肉禮盒為撫慰受疫情而不能出國之衝擊，特別以環遊全「食」界為主題推出兩款組合，讓大家可以吃在台灣、味在世界！主打【月灎∙珍饌禮盒】售價6,888元，以「美國極黑和牛」為主軸，搭配豬肉界勞斯萊斯之稱的「西班牙伊比利豬」，結合頂級燒肉盛宴不可或缺的日本生食級干貝、紐西蘭小羔羊肩排、法國海螺、台灣午仔魚一夜干及最受饕客喜愛的宜蘭母香魚等13項老饕級食材組合而成。

另一款【秋夜∙饗樂禮盒】售價3,688元，以兩大燒烤最愛的珍稀部位，澳洲穀飼100天橫膈膜及紐西蘭牛舌為特色，搭配熱銷食材常勝軍「美國特選安格斯牛小排」與義大利松阪豬、台灣梅花豬、馬來西亞白蝦、日本花魚一夜干等多樣海陸精選烤物，是團聚燒肉的必備組合。美福食集致力讓烤肉不再只是簡單起灶升爐，而能品嘗更多精挑匯集各國的奢華美味！

超市內熟成室原料肉獨家早鳥優惠現折5,000元 日本和牛現買現折抵

美福食集中秋檔期熟成室早鳥優惠活動於9月11日同步開跑！日本和牛來台即將屆滿三週年之際，如雪花般的細紋油花在口中油香四溢、一抿即化的魅力是許多人無法抵擋的美味。凡於9月22日前於美福食集購買熟成室日本和牛原料肉，即享有滿29,900元，現折5,000元之優惠。是所有喜愛日本和牛的饕客絕對不可錯過的驚喜早鳥活動！

【燒肉禮盒內容物】

月灎∙珍饌禮盒 售價6,888元(原價7,738元)

美國極黑和牛黑牌翼板燒烤片、美國極黑和牛板腱尾燒烤片、美國極黑和牛金牌無骨牛小排燒烤片、西班牙頂級伊比利豬松阪豬肉燒烤片、西班牙頂級伊比利豬梅花豬燒烤片、紐西蘭小羔羊肩排、日式雞翅詰明太子、日本進口生食級干貝、法國海螺、台灣野生胭脂蝦仁、台灣午仔魚一夜干、阿拉伯藍鑽蝦、宜蘭母香魚

秋夜∙饗樂禮盒 售價3,688元(原價4,145元)

美國特選安格斯牛小排燒烤片、美國特選安格斯翼板燒烤片、澳洲榖飼100天橫膈膜燒烤片、紐西蘭修清牛舌燒烤片、義大利手工成形松阪豬肉燒烤片、台灣梅花豬燒烤片、宜蘭特選公香魚、馬來西亞白蝦、日本花魚一夜干、去頭秋刀魚一夜干、調味去骨雞腿排、調味去骨雞腿排、台灣豬戰斧豬排/500g 1盒