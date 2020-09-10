打造多元廢資訊物品回收管道 台灣環保署結合業者自9/15起試辦

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）家中常有棄置的廢資訊物品卻不知道要怎麼回收嗎？行政院環境保護署結合量販店、便利商店、回收處理業打造多元回收管道，並與3C電子連鎖業攜手合作，自今（2020）年9月15日起，展開廢平板電腦資訊保全設備回收試辦活動， 以物理性破壞廢棄平板電腦保障資訊安全，讓回收更安心。

環保署表示，目前公告列管資訊類項目包含電腦主機、筆記型電腦、平板電腦、顯示器、印表機及鍵盤。透過社區民眾、回收商、回收基金及地方清潔隊參與，2019年回收率已達63.45%，回收處理量已達16,605公噸。

環保署鼓勵民眾，若家中有閒置廢資訊物品，透過多元回收管道，不僅可獲得企業提供的回饋獎勵，還能減少新開採資源的需求。對於民眾擔憂資料外洩的疑慮，環保署與業者合作開發廢平板電腦資訊保全設備，藉由外力破壞的作法後，鼓勵民眾安心把家中堆置不要的廢棄平板電腦進行回收。

2020年9月15日到2021年1月14日間，環保署結合全國電子Digital City 竹北店、大潤發中和店及大潤發土城店等回收點，共同試辦廢棄平板電腦資訊保全設備服務，民眾於期間內將廢棄的平板電腦送至上述服務點，可讓家中閒置的廢棄平板電腦進到安心的回收系統中。歡迎有興趣的民眾，前往指定回收點搶先體驗。

廢平板電腦安心回收流程。(圖片由行政院環境保護署提供)

廢資訊物品多元回收管道。(圖片由行政院環境保護署提供)