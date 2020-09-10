【新款「類出國」】台灣高鐵宣布首推「高端遊」　安排旅客搭商務車廂、享名車接駁及頂級飯店住宿美食

此為示意照 (台灣高鐵官網) 此為示意照 (台灣高鐵官網)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台灣高鐵不斷在國旅產品推陳出新，今天(10日) 宣布首推高端遊，安排旅客搭商務車廂，並有名車接駁及享受頂級飯店住宿美食。

台灣高鐵宣布「搭高鐵．遊台灣」新選擇，首度推出高鐵假期「高端遊」。

台灣高鐵在新聞稿指出，高端遊不僅安排旅客往返搭乘高鐵商務車廂，全程採用Benz Vito Tourer休旅車接駁與駕駛月台迎賓，行程精選宜蘭、南投、台南、高雄、屏東等多條最受歡迎的「高鐵假期」路線，搭配入住頂級飯店、體驗國際級美食饗宴以及在地風味餐點、暢遊秘境景點。

高鐵假期高端遊銷售日期自即日起至12月底，搭乘日期自9月16日至12月底，台灣高鐵希望讓旅客即使受限疫情無法出國，也能在台灣享受與國際級同樣優質、高端、頂級的旅遊體驗。

中央社報導，高鐵高端遊採全包式2日行程，以「高雄尊榮之旅．晶英國際行館2日高端遊」為例，旅客搭乘商務車廂抵達左營站後，駕駛會在高鐵月台上迎接旅客，隨後全程以Benz Vito Tourer帶旅客暢遊高雄。用餐地點有紅毛港餐廳及Ukai餐廳，感受日本頂級餐飲精緻手藝，隔日午餐搭配煙樓坊美術館餐廳，享在地客家料理。台南出發價格每人約14,220元。