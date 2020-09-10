擴大基金委員遴選面向 台灣移民署：「兼顧效能保障權益」

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）近年來政府大力培力，新住民人才輩出，基金委員具新住民身分之人數，已由第1屆4人、第2屆5人、第3屆7人，逐年增加。新住民在臺深耕、發展，在各界都有傑出表現，新住民可擔任專家、學者或民間團體代表，修正後新住民占比會由21%提升至24%，充分擴大新住民代表的多元性。

移民署說明，舊法並未明定新住民代表，為確保新住民席次，新法修正為「新住民及相關民間團體代表」，如：本身為新住民或從事新住民服務工作的民間團體皆有機會擔任委員。

此外，新住民及民間團體之遴選條件，包含具有新住民身分、長期從事新住民服務工作、有重要傑出表現或曾獲頒相關獎項，或現(曾)任新住民或性別議題相關委員會的委員等。

現在許多新住民在教育、學術及廣播媒體各方面都有傑出表現，均會納入專家學者遴選的參考。

移民署強調，提出修正草案主要是因為目前新住民發展基金，相較於其他基金委員會人數，例如原住民族綜合發展基金規模為31億元，委員人數9-15人；就業安定基金之規模為175億，委員人數為19-29人，而新住民發展基金規模為10億元，但委員人數卻高達33人。

為符合人事業務精簡的趨勢，未來將依委員的專業領域進行分組、將召會期間修正為每3個月開會1次，以提高基金行政效能，所以修正基金委員為29人，使新住民及相關民間團體、專家、學者之委員人數比為7:5:5，以達衡平。

移民署表示，新住民發展基金管理會設置逾15年，已累積多年執行經驗，但在運作上面臨召會頻率密集、未就委員專業分組及相較其他委員會設置，基金委員人數偏高等問題。為強化基金運作功能、效率及專業性，目前正依法制作業程序進行預告，期待調整後使基金的運作更順暢，更有效能。