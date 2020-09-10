天主教教宗方濟各與民互動 首度在公開場合戴口罩

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）武漢肺炎疫情趨緩後，天主教教宗方濟各（Pope Francis）9日在梵蒂岡城使徒宮（Apostolic Palace）露天廣場接見500位民眾，並首度被媒體拍到他戴口罩的畫面，在下車時，他就將它拿下來，這是自疫情流行後6個月第2次舉行的活動。

綜合法文版「哈芬登郵報(Huffington Post)與「蒙特婁日報(Journal de Montreal)報導，天主教教宗方濟各走到觀眾席和民眾互動時，雖然他們被要求待在圍欄後面的坐位區待在指定的位置上，並全程佩戴口罩，但仍有民眾在和教宗接觸時，將口罩拉下來或是將自己做的小禮物放到他的手上。方濟各有別於疫情前，避免和民眾握手和親吻兒童額頭。

方濟各和出席活動的教長握手後，在演說之前便轉向觀眾席呼籲他們「不要群聚」、「回到自己的位置上」以「避免感染」。

自從疫情流行開始，只有在感冒時戴口罩外，教宗似乎不擔心自己的健康狀況，這段期間在使徒宮接見訪賓人數雖然比過去少，但他都未佩戴口罩。教宗的隨員表示，83歲的方濟各戴不住口罩，因為那會妨礙他呼吸。

據方濟各的傳記作者伊凡里（Austen Ivereigh）寫道，1957年，21歲的教宗罹患急性胸膜炎，醫生於是為他手術切除右肺一小部分，他因此放棄在日本成為耶穌會傳教士的夢想，之後也不在從事他熱愛的足球運動。

圖取自方濟各IG網頁instagram.com/franciscus

照片由美聯社提供