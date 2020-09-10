韭菜求關二爺顯靈！中國解放軍持「自製關刀」強攻中印邊境、遭印度軍打趴

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）繼8月底邊境武裝衝突後，7日晚間中國再度派遣40名士兵前往中印邊境班公錯湖地區，手持棍棒，長矛、及「自製關刀」等武器，企圖推進控制線，但遭到印軍強力抵擋、擊退。中方還惡人先告狀的對外控訴「印軍違法鳴槍，中國邊防軍隊因此被迫採取應對措施」。

印度媒體《The Hindustan Times》報導，印度軍方8日表示，40至50名中國解放軍7日晚間手持長矛、棍棒及在長棍上綁上長刀的「自製關刀」，朝拉達克東部拉達克地區的印度哨所逼近，遭印軍強硬擊退。

外界認為，中國解放軍可能企圖複製6月底的石頭、鐵棍、及「自製狼牙棒」導致至少20名印度士兵死亡的例子，推進邊境控制線。

遭擊退後，面子掛不住的中國官方，反咬印軍「非法越線」，對共軍「鳴槍威脅」，中國邊防部隊被迫採取「應對措施」穩控局勢。

由於這是2國數十年對峙以來首度使用槍支，引發全球關注。

印度軍方回嗆，9月7日中國解放軍企圖突破前線邊境線的某個陣地時，對空鳴槍企圖震懾印軍。

印度軍方聲明表示，儘管中國解放軍嚴重挑釁，印度陸軍仍保持克制，成熟行事。

聲明強調，印度將致力維持邊境地區的和平與安寧，但如果國家安全受到威脅，「印度將不會妥協，會不惜一切代價保護國家的完整性和主權。」

9月7日中國解放軍持關刀影片（影片來源：YouTube）

中印今年6月份在北方邊界拉達克加萬谷發生「肉搏戰」，造成至少20名印度軍人死亡，中方則死傷不明，這也是2國數十年來最嚴重的流血衝突。

8月29日在邊境班公錯湖地區對峙再度激化。雙方發生嚴重武裝衝突，由藏人及當地原住民的印度軍直接攻佔1個中國大的軍事據點，朝中方控制區域推進4公里。

中方對此雖然承認衝突爆發，對於其他內容緘默不言，並透過官媒轉移矛盾，宣稱「是美國在背後操控」。

此外，印媒報導，解放軍為了報復印方，綁架了5名在邊境打獵的印度民眾，而該消息也被印方的高級官員於9月5日證實。

而該消息也被印方的高級官員於9月5日證實，雙方為此再度槓上。

中印雙方在衝突之後，雖皆對外表示同意協商來「解決問題」，但是9月4日印度國防部長辛格（Rajnath Singh）與中國國防部長魏鳳在莫斯科的非正式會談，氣氛依舊僵持不下。