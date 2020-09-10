美國海軍與日本、南韓、澳洲戰艦　在太平洋聯合演練、強化區域穩定

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）美國海軍太平洋艦隊發布消息，飛彈驅逐艦貝瑞號9日加入澳洲、日本、韓國等國海軍聯合航行，自夏威夷附近航行至關島，強化聯合作戰能力，維護區域穩定與和平。

10國參與的環太平洋軍事演習（Rimpac）8月31日落幕，美國海軍隨即與日本、韓國、澳洲等盟軍展開新一波聯合演練。第7艦隊新聞稿表示，為了加強盟友之間的合作，美國海軍例行參與多國編隊航行。

根據新聞稿，美軍飛彈驅逐艦貝瑞號（USS Barry，DDG 52）9日起加入澳洲皇家海軍、日本海上自衛隊、韓國海軍的多國編隊航行，演練整合式的多領域作戰。

美軍表示，希望強化各國對「以規範為基礎的國際秩序」之承諾。美國海軍為了與區域盟友並肩作戰，透過整合訓練與合作，促進共同承諾之區域穩定和印太區域的自由開放。

澳洲巡防艦阿倫塔號（HMAS Arunta）指揮官杜甘（Troy Duggan）說，隨著環太平洋軍事演習成功後，這次聯合航行「將延續我們密切與有效的合作」。

聯合航行期間，參與的盟軍將共同演訓，在多領域作戰的環境下整合海上行動。藉由專業上的整合，在現有穩固關係上，加強集體的備戰狀態，以回應任何狀況。

韓國海軍第71機動戰隊指揮官金上校（Kim Sung Hwan）說：「藉由建立參與國之間友誼和協調系統，強化聯合反應能力，以因應各種安全狀況。」

日本海上自衛隊第2護衛隊指揮官北川敬三說：「聚焦於這區域4國海軍，聯合航行是進一步合作的另一階段。我很榮幸能帶領團隊、共同訓練，日本海上自衛隊將持續與盟友合作，致力印太地區的和平與穩定，這是我們的基本戰略目標。」

中央社報導，參與聯合航行的美軍除了貝瑞號飛彈驅逐艦，還有一艘洛杉磯級的核動力攻擊潛艦、油料補給艦艾瑞克森號（T-AO 194）。

澳洲海軍派出2艘巡航艦，分別是斯圖亞特號（FFH153）、亞倫塔號（FFH 151）。日本海上自衛隊派出直升機護衛艦伊勢號（DDH-182）、神盾護衛艦足柄號（DDG-178）。

韓國海軍派出2艘驅逐艦，忠武公李舜臣號（DDH 975）、西厓柳成龍號（DDG 993）。

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