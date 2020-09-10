國安風險為由 美國取消千名中國學生簽證

(德國之聲中文網) 美國國務院發言人奧特加斯週三 (9月9日)表示，根據美國總統川普5月29日發佈的公告，美國政府已註銷超過1000名中國公民的簽證。這些中國公民大多為被美國視為會為國安帶來風險的學生或是研究員。

她說，被註銷簽證的只是一小部分赴美念書與從事研究的中國人，並強調美國歡迎其他有合法赴美就讀身份的中國人。

美國國土安全部的代理部長沃夫 (Chad Wolf) 公開發言時表示，為了防止其中與中國軍方有關係的人士竊取敏感的研究資料，美國才決定採取這項措施。

他也重申中國長期在美國進行不正當的商業活動，並意圖透過產業間諜竊取各種研究機密。

此外，路透社報導指出，不久前，部分原在美國大學就讀的中國學生向媒體表示，他們收到美國駐中國大使館或領事館的電子郵件，告知他們赴美就讀的學生簽證被取消了。其中，將近50名持學生簽證的中國公民在一個微信群組表示，他們收到的公告指出，如果他們想飛往美國，他們必須重新申請簽證。

大部分這些學生在美國大學都主修科學丶科技丶工程與數學相關科系，其他人則是在美國做研究人員，但是他們畢業於中國的軍事大學。

路透社的資料顯示，目前有約36萬的中國學生在美國就讀，這些中國學生也替美國大學帶來可觀的收入。不過，新冠疫情讓不少中國學生在秋季學期開始時，無法順利返回校園。

中美關係持續惡化

今年6月，中國曾公開反對美國限制部分中國學生赴美就讀的決定，並呼籲美國透過更多行動來促進雙方的交流與互信。

過去幾個月，中美兩國因新冠疫情丶人權與香港等議題出現極大歧見，這也導致雙方關係降至了歷史新低。雖然美國總統特朗普曾號稱與中國國家主席習近平關係良好，但近來他被質疑為了選舉在中國議題上採取更加強硬的立場，並不斷在公開場合批評民主黨總統候選人拜登的中國立場軟弱。

楊威廉/鄒宗翰 (路透社、法新社)