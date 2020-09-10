台灣故宮「文武會六藝」定向體驗活動　趣味競賽傳達傳統六藝內涵

國立故宮博物院宣布將在台灣文化日舉行「故宮文武會六藝」定向體驗活動，透過趣味闖關等賽程安排，邀請民眾與國寶文物來場文武大會(圖/故宮) 國立故宮博物院宣布將在台灣文化日舉行「故宮文武會六藝」定向體驗活動，透過趣味闖關等賽程安排，邀請民眾與國寶文物來場文武大會(圖/故宮)

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)國立故宮博物院宣布將在台灣文化日（10月17日）舉行「故宮文武會六藝」定向體驗活動，透過趣味闖關等賽程安排，邀請民眾與國寶文物來場文武大會，並於過程中認識傳統六藝文化。

故宮表示，已邁入第三屆的定向體驗活動今年主題為「故宮文武會六藝」，古代的六藝「禮、樂、射、御、書、數」類似今日的五育並重，強調文武兼備及智勇雙全的全人教育，故宮與桃園市定向越野協會合作，將典藏文物如《明 仇英 漢宮春曉》樂女彈奏琵琶、《西周晚期 毛公鼎》中的金文等結合關卡設計，傳達六藝內涵。

活動分成玩家組、體驗組與親子組，共開放250組名額，透過趣味競賽、知識問答等闖關方式，讓參賽者在運動跑跳的同時，還能夠認識故宮文物與傳統六藝。

「故宮文武會六藝」由定向越野國手林冠宇擔任故宮文武大會宣詔特使，9日記者會中由林冠宇高舉青緞詔書在前，帶領衛理女中與至善國中文武代表手持弓箭及算盤進場。在與故宮副院長黃永泰宣讀文武大會正式開始後，協同與會貴賓一起拉開弓箭，預告活動蓄勢待發！

故宮指出，因位處士林外雙溪地區文化資源豐富，定向尋寶體驗活動地點除故宮外，也邀請台灣創價學會、順益台灣原住民博物館、臺北市立至善國中及私立衛理女中等鄰近館校共襄盛舉，擴大活動範圍。

故宮文武會六藝將於10日上午10時開放線上報名，歡迎各界好手來角逐六藝高手。更多詳情請洽活動官網。