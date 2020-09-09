奧斯卡重大變革 最佳影片須符合性別、種族多元

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）奧斯卡主辦單位美國影藝學院（Academy of Motion Picture Arts）8日公布了一項重大改革，未來有意角逐最佳影片的作品，必須符合一定比例的「多元」原則，從此不再唯男性、白人獨尊。

CNN報導，這影界最高殿堂的代表性不足，早已為人所詬病，五年前的「奧斯卡好白」（#OscarsSoWhite）運動，就掀起熱議。有鑑於此，美國影藝學院修改規定，演員與劇組必須包含代表性不足（underrepresented）的團體，方符合報名最佳影片之資格。

根據BBC，女性、有色人種、少數族群、LGBTQ、身障人士，都是美國影藝學院列出的代表性不足群體。影片至少必須達到以下四項的兩項，以保障這些族群參與權益。

在選角與故事大綱部分，至少須有一名主角或配角是來自代表性不足的團體。

幕後工作人員、劇組高層、創意部門領導人等，須聘用相關族群。

為這些族群提供帶薪實習與培訓機會。

電影行銷發行活動執行團隊成員須含這類人士。

以上規定適用於2024年拍攝、欲角逐2025年奧斯卡獎，以及之後所拍攝的電影。在此之前的過渡期，雖不受新制規定，仍須向影藝學院提交影片製作涉及的各項多元性程度資料。此一變革有助促進影界平等性，可望為最佳影片小金人開創新風貌。