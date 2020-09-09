法國PX3攝影獎 國軍新聞官獲銀獎

李德威上尉的「ROC Air Force」作品，空軍第4聯隊在棚廠陳列F-16V配賦的各型武器裝備（圖／青年日報） 李德威上尉的「ROC Air Force」作品，空軍第4聯隊在棚廠陳列F-16V配賦的各型武器裝備（圖／青年日報）

2020年法國PX3攝影比賽今天公布得獎名單，國軍多名新聞官以記錄F-16V戰機、兩棲蛙人、空軍救護隊等軍事主題，獲得銀獎、榮譽提名等殊榮，也透過影像再現軍方建軍備戰的辛勞。

2020年法國PX3國際攝影比賽（Prix de la Photographie Paris）今天公布獲獎名單，青年日報報導，國軍官兵榮獲多項大獎肯定，青年日報社新聞官黃一翔中校以「Not Afraid」榮獲Press銀獎及榮譽提名；鄭豪少校「Be Alive」與李德威上尉「ROC Air Force」皆獲榮譽提名殊榮。

青年日報表示，海軍司令部文宣組新聞官許明忠中校則以「Water」獲得Nature銀獎；軍聞社卓以立中校、林澤廷中校也雙奪榮譽提名，這些優秀作品不僅感動許多人，也讓國際看見中華民國國軍官兵精實訓練實況。

李德威上尉指出，獲獎作品「ROC Air Force」則是記錄今年度國軍春節加強戰備媒體邀訪時，空軍第4聯隊在棚廠陳列F-16V（Blcok20）配賦的各型武器裝備照片，而政戰新聞官的使命，就是透過鏡頭，除了讓國人看到國軍裝備武器精良外，更讓世界看見中華民國國軍。

鄭豪少校表示，獲獎作品是記錄海軍陸戰隊兩棲偵搜專長班的學員進行「困難地形通過」科目，學員們必須在惡臭的水溝及環境中，進行各式戰鬥動作，他們要能順利結訓，除了經過重重難關外，更重要的是能「活下來」，因此取名「Be Alive」。



青年日報社新聞官黃一翔中校以「Not Afraid」榮獲Press銀獎（圖／青年日報）