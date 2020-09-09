時晴驟雪夏轉冬 丹佛天候一夕劇變33度剩2度

美國洛磯山脈地區天候一夕劇變，短短24小時從盛夏變嚴冬，科州首府丹佛昨天還艷陽高照，今天就要戴上保暖手套，因為受到加拿大冷空氣影響，氣溫從攝氏33度轉眼驟降到2度。

法新社與「華盛頓郵報」報導，日曆上或許寫著今天是9月8日，但洛磯山脈（the Rockies）部分地區最近猶如坐了氣象的雲霄飛車，短短4天內，彷彿走過了四季。

科羅拉多州首府丹佛昨午氣溫高達攝氏33度，今早已驟降到攝氏2度，之後一路下滑，中午時分只剩攝氏1.6度。

國家氣象局（National Weather Service）科州波爾德（Boulder）分局昨天推文說：「今晚開始會突然進入冬天！」「現在開始準備，因為夏天會秒變冬天。」

預報真的很準，丹佛今晨還下起了雪。

預報人員表示，這可能是有史以來，科州在這麼短的時間內氣溫降幅如此劇烈。

僅僅3天前，丹佛氣溫還高達攝氏37度，而昨天丹佛氣溫攝氏33.8度，是連續第73天氣溫超過攝氏32度，追平丹佛紀錄。

國家氣象局科州預報員迪倫佐（Evan Direnzo）表示：「短短24小時內，我們從創紀錄的高溫變成下雪天。」

這是因為來自加拿大的冷空氣迅速移動導致，預計這波異常提早的冷空氣會持續影響到明天晚上，13日氣溫就會回升到攝氏25度。

國家氣象局表示，這波冷空氣預料今天全天到明天會影響洛磯山脈地區的內華達州、猶他州、懷俄明州和科州，至少帶來15公分的降雪，並刮起時速56公里的強風。氣象局已對科州南部發布冬季氣候警報，枝頭這時還披著夏季綠葉，但不久後，就可能因為雪的重量而折枝。

國家氣象局表示，約150年以前開始有氣象紀錄以來，丹佛氣溫一天之內變化幅度在攝氏12度以上的例子有過24次。