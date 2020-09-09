王金平率團參加海峽論壇•府：總統無評論或指示　台灣民進黨：全體黨員切勿參與

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）總統府今天(9日) 表示，立法院前院長王金平將代表國民黨率團參加海峽論壇，並無報載總統約見王金平的情事。但王金平上個月(8月) 曾請見蔡總統，會晤過程中，王金平曾提及可能應邀出席海峽論壇，總統對此沒有表達任何評論或指示。

陸委會昨(8日) 提醒，參與具統戰性質的海峽論壇，應注意台灣社會觀感。大陸委員會近日曾提出3項禁止，其中一項為禁止機關（構）、個人或團體、政黨以任何形式參加涉及「一國兩制台灣方案」或「民主協商」的活動。

陸委會發言人邱垂正3日曾表示，奉勸民眾及民間團體，勿輕易參加，並提醒交流須注意遵守兩岸條例等規範，避免觸法。中央社

8日稍晚陸委會以書面形式回覆，呼籲應遵守兩岸人民關係條例規範，不能進行違法的合作行為、締結聯盟，或與陸方簽署協議、備忘錄等文書。

陸委會並提醒從事兩岸交流人士，應瞭解當前兩岸關係複雜敏感，並能適時反應台灣主流民意，共同維護國家整體利益與尊嚴。

前立法院長王金平將代表國民黨率團參與海峽論壇等相關議題，王金平擔任團長、李乾龍擔任副團長。代表團預計16日從台北出發前往廈門，21日返國。

針對中國將在9月20日於廈門舉行第12屆「海峽論壇」，民進黨今天(9日) 說，為顧及黨員人身安全、恐不慎觸法引發爭議以及疫情防治等諸多面向考量，要求全體黨員切勿參與海峽論壇。

總統府發言人張惇涵9日下午發表四點說明:

●第一，有關媒體對蔡總統約見王金平的相關報導，張惇涵表示，蔡總統時常傾聽社會各界賢達的意見，作為施政的相關參考。

他說，但就王金平代表國民黨率團參加海峽論壇一事，並無報載總統約見王金平的情事。但王金平曾請見總統，基於對前國會議長的尊重，總統上個月接見王金平並就政經局勢傾聽其看法，會晤過程中，王金平曾提及，他可能應邀出席海峽論壇一事，總統對此沒有表達任何評論或指示。

●第二，對於王金平對外表示行前或行後願見總統一事，張惇涵說，總統府的立場是，國民黨是一個人民團體，這次參與海峽論壇也是國民黨及王金平的自主決定，並無向總統請見或報告的需要。而國民黨作為一個政黨，應該向台灣人民說明清楚此行交流的內容，以及其相關的政策主張，讓社會各界公開檢視公評。

●三、關於兩岸相關交流，張惇涵說，總統府的立場向來都是，只要是兩岸民間的正常往來與交流，應該被正面看待，但兩岸雙方應該進行良性、不預設政治前提、有意義的對話跟交流，這對兩岸人民之間相互了解的增進，才有正面的幫助；雙方也應該共同致力兩岸關係的和平穩定發展。

●四、在兩岸關係的處理上，張惇涵表示，總統府始終也認為，台灣所有的政黨都應秉持「對內良性競爭，對外團結一致」的基本原則，不分朝野，跟台灣人民站在一起，全力支持由政府主導的兩岸關係，任何涉及公權力的兩岸事務，都必須由兩岸政府溝通務實解決，以確保國民的福祉。

民進黨發言人顏若芳9日在民進黨中常會後，轉述副秘書長林鶴明黨務工作報告指出，針對海峽論壇，民進黨再次重申一貫的立場，為顧及黨員人身安全、恐不慎觸法引發爭議以及疫情防治等諸多面向考量，要求全體黨員切勿參與海峽論壇。

國民黨秘書長李乾龍昨(8日) 表示，國民黨有責任為兩岸交流搭起橋梁，這次團員僅10人，非常精簡，防疫措施則按對岸規定隔離2天檢疫。

李乾龍指出，這次參加海峽論壇的團員非常精簡，大概10人，其他自行前往的台商或民間人士，不在團員名單中。此次防疫措施，將按照陸方作業流程，隔離2天檢疫，回台後遵守台灣的規定，居家檢疫14天。

李乾龍表示，因為疫情關係，若要去其他地方也要管制，所以這次行程主要就是在廈門參加海峽論壇為主。至於是否有和對岸高層會面的行程，他指出，目前還不知道，可能這幾天會安排。

李乾龍說，希望兩岸恢復交流、經貿暢通，如果疫情趨緩，人民的旅遊、文化、藝術、宗教交流應該持續，不然很多人都失業了。

中央社9日引述中國上海華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯指出，王金平擔任立法院長多年，和民進黨人士也有聯繫，他的份量足夠。這次王金平率團參加海峽論壇，應該會和中國全國政協主席汪洋會面，「兩方應該會有溝通」，對緩和兩岸關係應有幫助。

隨著美國總統大選迫近，中美對立升高，美中台關係變得更加複雜，包承柯認為，「台海隨時處於擦槍走火中」；而海峽論壇雖然強調是民間交流，但是「是否舉行海峽論壇，其實是代表堅持和平發展的基本信號」，王金平參加海峽論壇，是增加兩岸「在危機時刻的溝通」。