新北健康三寶甘藷　線上團購享優惠

北海岸為新北甘藷主要產區，包括金山、三芝、 萬里及淡水等區，其中金山區甘藷種植面積超過90公頃， 年產量更高達1,775公噸，是新北市甘藷最大產區，產出的臺農 66號紅心甘藷口感綿密、滋味香甜，是許多老饕的心頭好， 趁著甘藷產季到來，金山地區農會特別推出線上團購優惠活動， 邀請大家一同享受美味甘藷。

每年8至9月為新北市甘藷產季，與其他地區相比較晚， 因此甘藷塊根有足夠時間可以生長，成熟度也更佳， 加上新北甘藷種植在緊鄰大屯山的北海岸， 除了有富含礦物質的火山黑壤土，還有陽明山系清泉灌溉， 以及北海岸帶有鹽度的海風吹襲，優質水源與肥沃土壤， 加上特殊環境的孕育，使得新北甘藷香甜綿密，品質高。

本次金山地區農會配合甘藷產季， 於農會官網推出生鮮甘藷線上訂購服務， 所有甘藷從品質到大小皆經過農會嚴格篩選， 挑選優質且大小適中的甘藷盒裝出售，送禮自用兩相宜，小盒甘藷( 3公斤)每盒網路價200元，大盒甘藷(6公斤)每盒390元， 團購滿3600元還享免運費優惠，團購時間到9月30日為止， 喜歡生鮮甘藷的朋友千萬別錯過！若是喜歡甘藷產品的朋友， 金山地區農會也提供冰烤甘藷、甘藷麵條、甘藷麵線、甘藷蛋捲、 甘藷酥及甘藷脆片等甘藷製品線上訂購， 所有甘藷產品皆以金山優質紅心甘藷製成，保證美味。

金山地區農會理事長莊世偉表示，金山地區除了好山好水， 農友們更是努力，腳踏實地耕作好每一寸土地， 因此種出的甘藷品質特別好，蒸煮烤炸都好吃。 此外農會也積極參加展售活動，將金山農友努力的成果推廣出去， 也感謝市府農業局協助媒合展售活動場地， 才能讓更多市民朋友品嚐到金山甘藷的美味。

農業局長李玟表示，為推廣「從產地到餐桌」理念， 農業局帶頭團購金山甘藷，給予辛苦農友最直接的支持， 也歡迎各位市民朋友多多訂購優質金山甘藷， 品嚐最甜蜜的北海岸夏季滋味。

欲購買優質金山甘藷及甘藷製品，請洽金山地區農會，電話：02- 24987158；或洽金山地區農會官方網站 (https://www.kingsan.com.tw/ index.php?cPath=17&osCsid= 97bvk8f6ohl2120hkbolsqehk7)

照片來源：新北市政府農業局提供