八里國小師生發揮創客精神 自己的舢舨自己造

新北市教育局今(109)年首度跟故宮合作， 為準備下半年的創客市集活動，八里國小更是與故宮合作發展課程， 特別邀請獨木舟大師「大沐老師」 來帶領孩子們進行仿古船造舟及體驗活動，划著自己手作獨木舟， 探索自己的家鄉。

本次活動先邀請家長及學生一起參與操舟下水的安全訓練， 接著隔天透過故宮課程解說介紹， 讓學生身歷其境走進清明上河圖及瞭解當時的繁榮及經濟情況， 認識古代船舶在當代的重要性， 最後四天則由大沐老師帶領著學生動手實作造舟， 以創客教育結合語文、數學、藝文等跨領域多元課程， 激發學生動手學習木工技術製作舢舨， 同時瞭解古代造舟技術與航海科學， 透過雙手自造充滿溫度又富有生命力的舢舨， 體現漁港文化與在地產業，最後更結合在地八里左岸漁港環境， 讓學生跟家長能乘坐孩子們動手實作的舢舨， 在自己的家鄉體驗航行，親師生直呼很有成就感，一直不想上岸， 看著波光粼粼中魚群跳動著，心中滿滿的感動真的無法用言語形容。

其中有位高功能自閉症學生小智(化名)，在上課過程中很活潑、 多話且易分心， 大沐老師發現挫敗感是孩子學習力低落的主要原因之一， 於是告訴學生：「老師知道你有能力完成， 只是遇到了你不會處理的問題，我們一起來試著完成它。」 接下來的課程小智都很專心，每天都回家和媽媽分享造舟的學習， 很開心，大沐老師表示，給學生清楚的學習動機， 絕對不是考試成績， 而是這份學習單可以帶出的學習能力以至於可以成就什麼， 讓孩子去明白這份學習的目的，探索後產生的高度學習力， 才能有效達到學習目標。

八里國小校長陳木琳表示，藉由挑戰營， 讓孩子們體會到先民漂洋過海的艱辛，親近大河， 投入大自然母親的懷抱，讓這群從來沒有划過船， 接觸過木工的孩子，從開始的害怕、逃避， 到後來在船上划到根本捨不得下來，還拉著家長們一起划，「 真正落實了寓教於樂，生活中落實教育的創客理念。」

教育局長張明文指出，108課綱重視培養學生問題解決能力， 這次透過仿古船造舟營，以創客實作、創意、 整合及自學的四大理念， 培養師生能夠發揮想像力解決生活上的問題，實踐新北創客精神， 更實踐生命教育，這樣的理念和經驗值得分享推廣。

新北市自103年底率先全國推動創客教育， 持續補助創客社群學校、國小創客社團及到偏鄉推廣， 至今已累積近100間創客能量學校，今年預計於10月辦理「 2020新北創客季」，邀請全市師生及市民大眾參與。

照片來源：新北市政府教育局提供