富邦證券:在波動市場中 布局優質高評等債券分散風險

今年三月以後，受到新冠肺炎疫情影響，各國採取寬鬆政策，受惠F ED寬鬆貨幣政策態度，高評等債券利差收窄下， 債券市場大多呈現上漲，尤其在今年Q2，整個股債市場更是33年 來表現最好的一年。不過美歐主要經濟體第二季GDP成長率遽減， 疫情再起拖累經濟復甦步伐。富邦證券表示，考量市場波動仍高， 面臨11月美國總統大選的不確定因素，投資組合仍須注重安全性， 資產配置建議提高穩定性投資標的， 可考量具有準公債性質的高評等投資等級債，發揮分散風險的作用。

美國公佈第二季GDP成長率大幅衰退，加上7月消費者信心指數及 就業狀況改善也出現停滯，因此避險需求仍未消退， 惠譽信評因擔憂美國財政惡化，於7/31調降其主權債信展望至負 向，因為經濟面擔憂加重，公債市場也持續吸引避險買盤。 未來須關注疫情變化及經濟數據表現， 有鑑於不確定性因素影響市場風險偏好， 預期美國公債殖利率隨多空訊息低檔區間波動。富邦證券表示， 全球低利率環境持續，FED承諾延長公司債購買至年底， 疫苗發展尚未明確，中美衝突未解，以及美國11月大選不確定性， 各項因素皆相對有利高評等債券表現。

最新FOMC會議也表示FED將維持低利率及寬鬆政策， 應該會持續到2022年。受到近期多家科技企業獲利優於預期下， 帶動高收益債持續上漲， 投資人可衡量本身風險承受情形適度布局高收債， 但是受到疫情衝擊較嚴重的產業如航空、旅遊與博弈債等， 則應再觀察。富邦證券表示，雖然新興債市同樣受惠FED寬鬆貨幣 政策等消息而上漲，不過一些經濟面的擔憂壓抑了指數漲幅， 以南非為例，目前經濟嚴重衰退，IMF批准對該國43億美元貸款 ，創單一國家最大緊急貸款規模，儘管長期有助其經濟恢復， 但南非公債仍下跌，投資人投資非美元計價幣別的債券應多留意。

展望未來，儘管全球央行採取寬鬆政策，接力撒錢， 但在疫情恐二度爆發、美中關係緊張、經濟衰退以及年底登場的美國 大選，市場風險依然揮之不去，不可避免走向震盪格局， 投資人需留意部分企業可能產生違約或股價波動的狀況， 但預期在寬鬆政策支持下，資金加速流入金融市場與實體經濟， 在疫情未好轉之前，資金將流入相對安全，例如優質高評等債券的資 產。不過，優質高評等債券近期價格略為回檔， 修正完成可以進行配置，惟須留意長天期利率向上的風險，可以留意 10年期左右的標的。