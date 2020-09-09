台灣證券交易所：台日韓交易所首長線上聚首 齊心鞏固合作

2020年9月9日證交所許璋瑤董事長、日本交易所清田瞭（Akira Kiyota）執行長及韓國交易所鄭智元（Jiwon Jung）董事長，透過視訊會議方式在雲端會面，防疫期間，國際合作不間斷。會議中，台日韓交易所互相分享近期資本市場發展，以及因應新冠肺炎的措施，證交所並介紹今年重要制度變革，如逐筆交易、盤中零股交易等。三位首長在言談交流間表達對三方合作的支持與信心，期望透過持續深化合作，共同提升台日韓三家交易所的國際能見度，攜手為市場創造更高的價值。

台日韓交易所自2018年簽署三方MOU後即展開密切交流，台灣證交所於去（2019）年3月率先邀請日韓交易所最高首長訪台，促成第一次台日韓首長會議，達成具體合作共識，奠定深厚的情誼，亦促成去年9月在東京舉行的臺日韓ESG工作坊，透過不同市場間經驗分享，共同提升臺日韓三交易所之ESG品質。今（2020）年三方首長會議由韓國交易所主辦，在全球新冠肺炎疫情嚴峻的態勢下，原預估將難以成行，惟在三交易所共同努力下，借助科技的力量促成本次線上會談，各交易所分享疫情下維持資本市場穩定運作及持續推展業務的經驗。

台日及台韓合作近年有顯著的進展，以商品互掛、共同行銷及人才交流等面向開展。自2016年起臺日及臺韓展開大規模商品互掛，台灣及韓國更於2017年以雙方市場引以為豪的IT產業為主軸，共同編製臺韓資訊科技指數（IT Premier Index，ITP）。現行台灣投資人可以在臺灣市場交易追蹤日本及韓國指標性指數（如TOPIX及KOSPI 200）的ETF，日本及韓國投資人也可以在當地市場買賣追蹤台灣加權股價指數的ETF及期貨等商品，輕鬆投資台灣市場；未來期待有更多商品及指數上的合作，在現有基礎上擴大與日、韓市場的產品連結。在共同行銷部分，台灣證交所自2015年以來定期參與日本交易所舉辦的年度投資人博覽會IR Festa；亦每年派專家赴首爾參加Global ETP Conference，行銷台灣資本市場，促進雙方人才交流。

台灣與全球重要市場及區域交易所夥伴，長期在商品、制度、人才培育等領域合作，即使面臨資本市場激烈的競爭，也堅持透過互惠互助的國際合作，為市場連結建構更長遠的未來。今年以來因新冠肺炎疫情肆虐，跨國商務行程近乎停擺，這也讓臺日韓此次的線上會晤別具意義。台日韓三巨頭再度聚首，期待未來強化交流合作，締造更多的佳績，為資本市場連結再創新局。