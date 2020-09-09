中華電信攜手智趣王數位科技舉辦數位繪本創作大賽

中華電信攜手智趣王數位科技為兒童量身打造的「FunPark創意說故事數位繪本創作大賽」已連續舉辦8年，廣受全台國小師生和家長的歡迎，今年與全球規模最大的童書出版社Scholastic合作，新增「英文朗讀組」，讓孩童從小培養語言能力，接軌國際，帶動數位學習風潮。因活動報名踴躍，特延長報名時間至9月20日截止，歡迎全台國小學童共襄盛舉。
中華電信好康再加碼，報名參加比賽並加入「FunPark 童書夢工廠」會員，還可享FunPark童書夢工廠30天免費體驗！童書夢工廠內含親子天下、康軒、小魯出版社等主題叢書，包括童話故事、文學繪本、知識科普、英文學習、數學邏輯、注音符號、詩詞語文，不僅提供孩童多元豐富的學習內容，每月還有500本互動童書、有聲書及熱門卡通持續更新，心動不如馬上行動！
素有「兒童界諾貝爾文學獎」之稱的「FunPark創意說故事數位繪本創作大賽」，結合創新AR技術，透過AR繪畫方式讓故事角色可以從2D轉3D，創造出不同的作品，增加孩童的語意及表演能力。邀請全台國小學童踴躍參加，競賽類別包括「創意說故事低、中、高年級組」、「英文朗讀組」及「反毒創作組」，今年更在法務部指導下，新增反毒創作組「最佳表演獎」獎項，不僅鼓勵學童藉由反毒創作，加強對毒品危害的認知，決賽表演更是精彩可期！
中華電信與智趣王數位科技持續鼓勵孩子「創意不設限，想像無極限」，報名時間自即日起至9月20日止，更多比賽資訊，請詳參線上報名網址https://story.funpark.com.tw/2020/index.do