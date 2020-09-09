中華電信攜手智趣王數位科技舉辦數位繪本創作大賽

中華電信攜手智趣王數位科技為兒童量身打造的「 FunPark創意說故事數位繪本創作大賽」已連續舉辦8年， 廣受全台國小師生和家長的歡迎， 今年與全球規模最大的童書出版社Scholastic合作， 新增「英文朗讀組」，讓孩童從小培養語言能力，接軌國際， 帶動數位學習風潮。因活動報名踴躍， 特延長報名時間至9月20日截止，歡迎全台國小學童共襄盛舉。

中華電信好康再加碼，報名參加比賽並加入「FunPark 童書夢工廠」會員， 還可享FunPark童書夢工廠30天免費體驗！ 童書夢工廠內含親子天下、康軒、小魯出版社等主題叢書， 包括童話故事、文學繪本、知識科普、英文學習、數學邏輯、 注音符號、詩詞語文，不僅提供孩童多元豐富的學習內容， 每月還有500本互動童書、有聲書及熱門卡通持續更新， 心動不如馬上行動！

素有「兒童界諾貝爾文學獎」之稱的「 FunPark創意說故事數位繪本創作大賽」， 結合創新AR技術， 透過AR繪畫方式讓故事角色可以從2D轉3D， 創造出不同的作品，增加孩童的語意及表演能力。 邀請全台國小學童踴躍參加，競賽類別包括「創意說故事低、中、 高年級組」、「英文朗讀組」及「反毒創作組」， 今年更在法務部指導下，新增反毒創作組「最佳表演獎」獎項， 不僅鼓勵學童藉由反毒創作，加強對毒品危害的認知， 決賽表演更是精彩可期！

中華電信與智趣王數位科技持續鼓勵孩子「創意不設限， 想像無極限」，報名時間自即日起至9月20日止，更多比賽資訊， 請詳參線上報名網址https://story. funpark.com.tw/2020/index.do