第三屆礦男煤女銀髮藝術展 山城老妖怪即日起菁桐礦業生活館展出

曠男美女？平溪區一群高齡8、 90歲的長輩翻轉這句成語，他們早年拿鍬、鏟挖煤礦， 老來在一粒麥子基金會的專業社工陪伴下， 在平溪銀髮俱樂部拿起畫筆彩繪，成就了另類「礦男煤女」的封號， 今年第3度推出銀髮藝術展，以舊物翻新結合手作， 每件藝術品都是長輩用粗繭的雙手塗塗捏捏而成， 即日起至10月4日在菁桐礦業生活館展出， 歡迎大家來為這群銀髮藝術家加油打氣。

一粒麥子基金會新北服務中心主任劉靜芳表示，今年展出的主題是「 忘年‧回春」，平溪區長輩早年生活艱困，大都以煤礦維生， 在參加十分公共托老中心後才開始接觸藝術創作， 經過三年來的練習，從硬筆、軟筆再接觸多元媒材的運用， 現在作品更充滿豐富的色彩和生命力，每幅都是長輩的歷史故事。

新北市政府社會局副局長林昭文和平溪區長曾繁盛、 市議員林裔綺等人到場參加開展，林昭文表示， 非常感謝一粒麥子基金會願意在偏區服務， 他看到每位長輩都喜孜孜地賣力演出，充滿活力， 誠如侯友宜市長說的「長輩的健康是子孫的福氣！」 也恭喜一粒麥子辦理這項銀髮藝術展， 曾榮獲文化部第十四屆文馨獎「年度創意獎」。

今年都超過90歲的金枝伯和阿春嬤表示， 在銀髮俱樂部裡有小碧社工等老師的帶領，不僅唱唱跳跳不會老， 彼此互相調侃是「山城老妖怪」，而且透過回收物創作， 像是滑鼠墊、瓶蓋、二手磁磚、春聯等都拿來用，「舊瓶裝新酒」， 包準您看了也會醉，希望大家多來給他們加加油。